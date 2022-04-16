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【新盤動態】MONACO MARINE兩天累錄4000人到展銷廳參觀 累計收逾1500票 超額認購13倍

股樓投資 19:37 2022/04/16

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疫情放緩，政府將於下周四（21日）放寬社交距離措施，會德豐旗下的啟德城中心新盤MONACO MARINE，趕緊於復活節長假前公布首張價單，成第五波疫情爆發後首個開價的全新盤，市場反應熱烈。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？


啟德城中心壓軸一期臨海純住宅項目MONACO MARINE於復活節假期首天、周五（15日）正式開放展銷廳予公眾參與，截至周六（16日），兩天累錄約4,000人參觀，收票約1,500張，超額認購13倍，當中不少為MONACO ONE向隅客。

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MONACO MARINE周六續開放展覽廳及示範單位，吸引約 2,000人到場參觀，與首日相約，累積總人數逾4,000 人。參觀人士中50%來自九龍，30%來自港島，其餘20%來自新界及其他地區。

入票人士當中50％首選2房及2房開放式，30％選擇3房戶型，20%為一房。受惠於「財爺plan 」， 1,000萬至1500萬的單位最受歡迎，30至35歲的年輕買家佔整體40%，相信為穩家高收入年輕家庭或專業人士，透過新按保方案入市，啟動換樓鏈，增加入市信心。

【樓市現象】樓市轉旺投資者也出擊 太古城3房1400萬成交 2004年貨大升逾2.6倍，詳見【下一頁

會德豐地產常務董事黃光耀表示：「截至周六下午3時已累計收逾1,200票，超額認購10倍。2日累計1,500票，超額認購13倍，已打破MONACO ONE首2日入票數量。 預計24小時內將再加推不少於2成單位，約112伙，總數至224伙，加推單位涵蓋1房至3房，不少為優質海景3房單位，以回應買家熾熱需求。」

復活節亦特意安排不少精彩活動，設有專業教練駐場以及不同會所設施試玩環節，吸引不少家庭及小朋友歡度復活節假期。同場還有星星堂及銀杏士多2個社企，讓參觀人士良心消費，支持社企。

【帶你睇盤】74萬首期可入市三房套　開則四正實用連裝修　最啱家庭客一買即住，詳見【下一頁


 

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MONACO MARINE首批112伙開價出擊　一房折實796.3萬起　代理︰定價算保守，詳見【下一頁


發展商於周四（14日）公布MONACO MARINE價單1號，推出高座單位合共112伙，涵蓋1房至3房標準單位首批112伙全數為高座單位，單位實用面積由326至713平方呎，如選用「120天現金優惠付款計劃」，以12%折扣計算，折實售價由796.4萬至1,895.4萬元，折實呎價由23,491至26,733元，折實平均呎價24,833元，發展商形容為「全城啟航價」，更揚言未來會逐步提升。

【室內設計】一家四口花76萬裝修三房單位 讓出主人房為子女提供最大空間 簡約風格兼設日式浸浴缸 彷如置身日本，詳見【下一頁


MONACO MARINE為會德豐地產於啟德城中心壓軸一期臨海純住宅項目，坐擁維港海景，高座逾一半單位面向南或東南，飽覽維港海景。高座標準單位涵蓋1房至3房，加上會所設施齊全，吸引首置人士及家庭客。項目樓花期短，預計關鍵日期為明年3月。

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記者：陳詠妍

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MONACO MARINE MONACO 復活節 會德豐地產 發展商

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