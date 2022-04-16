【新盤動態】會德豐啟德MONACO MARINE反應熱烈 首天2000人湧至展銷廳參觀 收票約800張 超額認購7倍

疫情放緩，政府將於下周四（21日）放寬社交距離措施，會德豐旗下的啟德城中心新盤MONACO MARINE，趕緊於復活節長假前公布首張價單，成第五波疫情爆發後首個開價的全新盤，市場反應熱烈。

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啟德城中心壓軸一期臨海純住宅項目MONACO MARINE於復活節假期首天、周五（15日）正式開放展銷廳予公眾參與，錄得約2,000人參觀，收票約800張，超額認購7倍，破MONACO ONE 首日紀錄500張，當中不少為MONACO ONE向隅客。

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入票人士中，約7成希望買入自住，3成為投資客。戶型方面，50%為兩房，30%三房，20%一房。受惠於「財爺plan」， 1,000萬至1,500萬的客源大增。



會德豐地產常務董事黃光耀表示：「Monaco Marine首批價錢較同區有折讓，參觀人士中50%為於九龍東居住或工作人士，25%來自港島，其餘來自新界及其他地區。」參觀人士中不乏年輕家庭。



發展商於復活節假期邀請CLUB WHEELOCK會員親臨MONACO MARINE展覽廳，預備一系列復活節活動予家庭歡度節日，亦特意安排教練駐場及不同會所設施試玩環節，更有專車接送往返啟德OASIS KAI TAK及展覽廳。

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而所有到展覽廳參觀人士須經網上預約，憑QR code分時段入場，入場需要掃描安心出行、出示疫苗通行證或豁免證明書，以及呈交當日快測陰性結果。此外，展覽廳亦設有智能消毒站，並會於每日開放前及下午2時30分至3時30分進行深層次消毒。同時，廳內亦有獨立房間方便準買家與代理了解樓盤等資料。

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MONACO MARINE首批112伙開價出擊 一房折實796.3萬起 代理︰定價算保守，詳見【下一頁】



發展商於周四（14日）公布MONACO MARINE價單1號，推出高座單位合共112伙，涵蓋1房至3房標準單位首批112伙全數為高座單位，單位實用面積由326至713平方呎，如選用「120天現金優惠付款計劃」，以12%折扣計算，折實售價由796.4萬至1,895.4萬元，折實呎價由23,491至26,733元，折實平均呎價24,833元，發展商形容為「全城啟航價」，更揚言未來會逐步提升。

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MONACO MARINE為會德豐地產於啟德城中心壓軸一期臨海純住宅項目，坐擁維港海景，高座逾一半單位面向南或東南，飽覽維港海景。高座標準單位涵蓋1房至3房，加上會所設施齊全，吸引首置人士及家庭客。項目樓花期短，預計關鍵日期為明年3月。



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記者：陳詠妍