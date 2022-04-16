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【樓市現象】樓市轉旺投資者也出擊 太古城3房1400萬成交 2004年貨大升逾2.6倍

股樓投資 09:02 2022/04/16

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踏入4月中，疫情開始放緩，政府於下周四（21日）也放寬社交距離措施，最近二手樓市也明顯活躍，買家趕緊入市，就算當今租金回報不算吸引，但投資者也把握機會吸納優質盤。 

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【有相睇】高層無敵全海景　間隔、樓價兼合心水　火速斥1380萬買藍灣半島三房戶，詳見【下一頁


美聯物業營業經理范浩軒表示，該行剛協助長線投資客購入太古城649實呎優質放盤，1,400萬元獲承接，2004年持貨升值逾2.6倍。

    點擊圖片放大
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MONACO MARINE首批112伙開價出擊　一房折實796.3萬起　代理︰定價算保守，詳見【下一頁


范浩軒稱，剛成交的太古城景天閣中層B室單位，實用面積約為649呎，為三房連套房間格，為同類優質放盤，望泳池景，商場上蓋，樓齡為全太古城最淺，屬同區罕有放盤單位之一，故獲長線投資客垂青，並斥1,400萬元成交，折合實用呎價約21,572元。


原業主於2004年10月以約385.8萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約1,014.2萬元，物業升值約263%。

 

【樓市故事】千金難買情意結　買家為童年美好回憶入市珀麗灣　貴過同類單位都在所不惜，詳見【下一頁
 

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

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記者：陳詠妍

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疫情 成交 放盤 太古城

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