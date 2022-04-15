【儲局官員】威廉斯：加息50點子是合理選擇　因利率極低需調整至更為中性水平

▲ 紐約聯儲銀行行長威廉斯時表示，聯儲局在下次5月份的議息會議上加息50點子是合理選擇。

持有投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）接受外電訪問時表示，聯儲局在下次5月份的議息會議上加息50點子是合理選擇，因現時的利率極低，需調整至更為中性的水平。

威廉斯續指，聯儲局需於未來幾年聚焦於將美國通脹壓抑至接近2％的較長期目標水平，這是頭號焦點。他又認為，美國經濟能抵受實質利率升至中性、甚至是稍高於該水平的位置。「在過去幾個月，我們看到債息與金融條件出現了戲劇性的顯著變動，市場已預備好幣策調整至可使供需達致平衡的程度。

他又補充指，從幣策角度而言，在經濟強勁下將聯邦基金利率迅速向著更正常的水平調整，屬合理做法。至於利率升至甚麼水平才達致中性利率，他指介乎於2至2.5厘的範圍。

相關文章：

【美國經濟數據】景順：美國通脹壓力可能很快開始緩解 續料聯儲局5月加息半厘

【美國加息】高盛妙論儲局加息難度 「某個東西」可能要到4%以上水平

【儲局官員】布拉德：聯儲局可能還要加息300點子 避免落後通脹曲線

【議息紀錄】儲局最快5月縮表、每月最多縮950億美元遠超上周期 官員：單次加息0.5厘或合適