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【儲局官員】威廉斯：加息50點子是合理選擇　因利率極低需調整至更為中性水平

宏觀解讀 00:00 2022/04/15

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紐約聯儲銀行行長威廉斯時表示，聯儲局在下次5月份的議息會議上加息50點子是合理選擇。

持有投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）接受外電訪問時表示，聯儲局在下次5月份的議息會議上加息50點子是合理選擇，因現時的利率極低，需調整至更為中性的水平。

威廉斯續指，聯儲局需於未來幾年聚焦於將美國通脹壓抑至接近2％的較長期目標水平，這是頭號焦點。他又認為，美國經濟能抵受實質利率升至中性、甚至是稍高於該水平的位置。「在過去幾個月，我們看到債息與金融條件出現了戲劇性的顯著變動，市場已預備好幣策調整至可使供需達致平衡的程度。

他又補充指，從幣策角度而言，在經濟強勁下將聯邦基金利率迅速向著更正常的水平調整，屬合理做法。至於利率升至甚麼水平才達致中性利率，他指介乎於2至2.5厘的範圍。

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