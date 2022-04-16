【樓市故事】「新香港人」取香港永久居民身分證後 買樓成爲第一件要做的事 即用690萬購翹翠峰2房

二手樓市繼續旺，買家積極入市，一名「新香港人」買家取得香港永久居民身分證後，也即斥資入市。

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美聯物業助理區域經理張國成表示，該行剛促成元朗翹翠峰一宗成交，成交單位是元朗翹翠峰1座中層F室，實用面積580呎，兩房間隔，減價10萬元至690萬元，火速獲承接，實用呎價11,897元。

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據悉，買家是「新香港人」，剛取得香港永久居民身分證資格後，買樓成爲第一件要做的事。

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原業主於2009年8月以215.8萬元購入上述物業，轉手帳面賺474.2萬元，持貨約12年半多，物業升值約2.2倍。

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記者：陳詠妍

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