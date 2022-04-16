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【樓市故事】「新香港人」取香港永久居民身分證後 買樓成爲第一件要做的事 即用690萬購翹翠峰2房

股樓投資 19:05 2022/04/16

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二手樓市繼續旺，買家積極入市，一名「新香港人」買家取得香港永久居民身分證後，也即斥資入市。

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？


美聯物業助理區域經理張國成表示，該行剛促成元朗翹翠峰一宗成交，成交單位是元朗翹翠峰1座中層F室，實用面積580呎，兩房間隔，減價10萬元至690萬元，火速獲承接，實用呎價11,897元。

    點擊圖片放大
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【公屋裝修】「人生贏家」獲派公屋頂樓 花29萬裝修330呎單位 3人1貓活動空間足 日式風呂浴缸極享受，詳見【下一頁


據悉，買家是「新香港人」，剛取得香港永久居民身分證資格後，買樓成爲第一件要做的事。

【樓市現象】買家趕入市 4月上旬十大屋苑註冊量按月增近2成 呢個屋苑升幅達175%，詳見【下一頁


 原業主於2009年8月以215.8萬元購入上述物業，轉手帳面賺474.2萬元，持貨約12年半多，物業升值約2.2倍。

【名人專訪】資深音樂人趙增熹辦社企 發掘具潛質唱作人 鼓勵年輕人成港音樂行業未來「大台主」，詳見【下一頁



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記者：陳詠妍

 

記者：陳詠妍

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