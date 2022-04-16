【名人專訪】資深音樂人趙增熹辦社企 發掘具潛質唱作人 鼓勵年輕人成港音樂行業未來「大台主」

坊間社企的業務多以經營飲食、零售或家居服務為主，由資深音樂人趙增熹所創立的社企「大台主」，卻有獨特的背景，走訪不同中學和大專院校，希望發掘具潛質的年輕唱作人，讓他們跟專業人士學習製作歌曲，全面了解幕後製作音樂的知識，並給予他們表演的機會，鼓勵年輕音樂人成為香港音樂行業未來的「大台主」。於「伙伴倡自強」社區協作計劃委員會一眾專家的幫助下，「大台主」又更透過舉辦音樂課程，為公司於逆市下帶來穩定收入。

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相信香港人對趙增熹不會感到陌生，早於19歲便入行、自1986年從事唱片製作助理的他，叱咤本地音樂界已逾30年，多年來在趙增熹樂壇擔任作曲、編曲、唱片監製、演唱會音樂總監及電影配樂等工作，曾合作過的「天王級」及「天后級」歌手多不勝數，如李玫、張學友、劉德華、葉蒨文、李克勤、陳慧琳及鄭秀文等，他也曾為多位本地及亞洲巨星演唱會的音樂總監。他監製的歌曲，亦曾多次於各大流行曲頒獎禮中奪得多項專業推介及獎項，其中更以《甜蜜蜜》獲得香港電影金像獎最佳電影原創音樂。

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趙增熹成為樂壇中殿堂級的代表，熱愛音樂的他，眼見香港樂壇從80、90年代輝煌的日子，於2000年後行業開始慢慢萎縮。「我做了30年的音樂工作，在這個音樂行業裏面，其實一直遇到很多幫了我的人，例如我師父黎小田，我看到從事音樂行業其實也是愈來愈困難。由2000年開始，實體音樂產品如CD的銷售量一直跌了十多年。及至2014、2015年時，這個行業的大型唱片公司其實都開始堅持不住，我也開始思考，想用音樂成職業的年青人，如何投身這行業？。」

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於是，他於2005年成立社企「第十六製作有限公司」，並於2016年成立「大台主」音樂及多媒體文化種子計劃，為有志投入香港音樂行業的學生提供製作音樂的培訓和發佈作品的平台，也希望為音樂產業尋求出路。趙增熹表示，一個行業要持續，一定要有經濟收入。經過一番資料搜集後，他發現實體CD的銷售雖然下跌得很厲害，但是串流平台的出現，卻令到整個音樂行業有翻天覆地的變化。「以前做音樂是好昂貴的，要找人寫歌、錄音製作及宣傳；時至今日，只要你願意肯學肯做，自己作曲、編曲、唱及混音等，每個人也可以嘗試製作音樂，然後放上串流平台，而且還有收入，這是一個重大機遇，對一個獨立製作人而言，如果他們願意自學，用低廉的成本去製作音樂作品，其實可以獨立經營事業。」

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抱著以上的信念，趙增熹開展了他的「大台主」音樂先導計劃，遊走不同中小學舉行分享會，分享他多年從事音樂行業的心得、舊時和現在製作音樂的分別等，希望藉此啟發學生思考，以流行音樂為事業的可能。過去6年，他到過逾70多間學校分享。他續稱：「『大台主』這個計劃就是我想告訴大家，其實現在你可以獨立地去製作自己的音樂，可以自己一手一腳去製作，基本上不用任何成本，當你的音樂不用成本，也能有聽眾欣賞你的音樂時候，這就可以慢慢變成你自己的職業。」

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不收分文 獨自包辦製作

趙增熹表示，「大台主」的理念是盡量不用花太多錢，盡可能用現有資源去經營，「我有自己的Studio（工作室），可以提供Studio以及時間，學生們就負責提供『熱誠』。這個年代要製作音樂，其實只用一部iPhone就可以做到。」他強調的音樂製作，是學生由作曲、編曲至唱出歌曲，也要自己一手包辦，「因為你在唱片公司製作的話，他要找一個作曲家，填詞人，找一個編曲家，再找一個監製，那一首歌製作隨時5萬、6萬元起跳；如果你能自己製作的話，你就不用花這5萬，6萬元，當然你要全部學懂，也要真的很熱愛音樂才會這樣做，而我也是想找一個很熱愛音樂製作的人。」

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想成為趙增熹的「徙弟」並不容易，由於「大台主」不收學生分文，初起步時對學生的要求已非常嚴格，要求他們交一個高門檻的功課。「我給予學生的第一個任務，就是讓他們挑選一首自己喜歡的歌，然後用電腦將音樂部分重做一次，如歌曲中包含的鋼琴、鼓及弦樂的部份，以測試學生耳朵的靈敏度。如果你想製作一首歌的話，這是必須要完成的難關，你過不了這個關的話，其實就不用想了。」他也坦言，不少學生堅持不到而放棄。

現時這項計劃約有40位年輕人參與，趙增熹也會跟他們不定期見面，或以電話方式給予意見，幫助他們達成目標。「其實我的計劃，是培養到他們製作一首我認為合格的歌，然後可以上架，那時候我才會提供合約予他們，一起去經營音樂，你要展現出你真的有能力完成這件事，我才會幫助您經營音樂事業。」

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「大台主」音樂先導計劃推出多年，曾吸納了逾100名有意從事音樂行業的學員，但真正留下來，並成功推出歌曲上架，同時能夠跟公司簽約的學生只有13位，可見要下很大決心才之能成事。獲得趙增熹的聘書後，公司會為旗下音樂人宣傳推廣，及尋找演出機會。

不過，單靠來自音樂平台及演出的收入，音樂人的收入有限，為確保企業有穩定收入，趙增熹開展了iJam音樂工作坊，以收費工作坊的形式，透過平板電腦及應用程式學憧創作音樂。他表示，參與了伙伴倡自強社區協作計劃後，令他得到最大的啟發是即使是經營社企，也要將其視為生意一般營運，「如果我經營『大台主』只是當作一個理想，沒有任何生意去支撑的話，一定堅持不下去；夥伴倡自強的專家意見，將我的計劃擴闊不少，令我可以用一個公司的形式去營運，其實音樂課程是有市場的，想不到會變成一個不錯生意。」

工作坊收費 成穩定收入

經營iJam音樂工作坊，部分導師由來自大台主的音樂人擔任，成功為在疫市下帶來相對穩定的收入。現在工作坊的課程對象除了是小學四至六年級學生、中學生，近來客人更多元化，擴展至企業的層面，愈來愈多企業參與以上音樂坊作Team Building（團隊建設）的用途，未來更有打算將課程擴展至幼稚園。經過數年的發展，現時大台主已達收支平衡，成績尚算不錯。



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記者：陳詠妍