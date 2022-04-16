【MPF】打工仔個個都有MPF 呢7大重要資訊你又知唔知? 「元老基金」21年累賺逾553%

打工仔勞碌大半生，大家的最大夢想，就是在好好享受退休後的生活。為增加打工仔的退休保障，政府於2000年12月實施強積金制度。強積金成立至今已逾21年，現時強積金成員也高達450萬。今年第一季投資市場風起雲湧，各類型資產也非常動蕩。強積金市場在3月持續出現負回報。由年初至今，強積金市場總虧損逾740億元，今年3月人均MPF蝕逾3,200元。大家對MPF有多了解﹖本文將告訴大家7項不可不知的MPF重要資訊。

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1.多少強積金才夠退休？

打工仔若想知道強積金是否足夠退休，那首先就要估算自己退休時需要多少錢。但畢竟各人對退休後生活質素各有要求，故大家的儲蓄目標也大有不同。據香港財務策劃師學會（IFPHK）去年進行的港人退休真實開支調查，平均月收入為18,000元的退休人士，每月平均總支出約為11,500元，而想生活質素更高一些，每月大約18,000元就能過上較為豐裕的生活。

若按此推算，現時25歲的打工仔想65歲退休，預期每月開支約18,000元，假設每年通脹率2%計算，預期要準備20年的退休生活，預算大概需要約1,182萬元。如果你覺得每月開支不用那麼多，就算是降低要求，每月開支約10,000元，也需要約650萬元儲蓄。

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2.認識主要5種強積金基金

3.移民人數大增MPF帳戶減少？

本港於去年初開始經歷移民潮，據積金局的數字，2021年第四季以不同理由（包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為60,600宗，較對上一季減少5%，當中第四季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為8,700宗，按季減少6%。

積金局發言人指，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動。雖然2021年全年的申索數目較對上兩年有所上升，但與2018的數目相若，並較2017年為低。發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。此外，以永久離港為理由，提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。

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4.「元老基金」21年累賺逾553%

據積金局的強積金基金平台，現存有約150隻基金是在2000年12月1日推出，跟MPF「年資」一樣，在這些「元老」基金之中，表現最佳的是永明強積金香港股票基金-B類，該基金由2001年12月推出至今，年率化回報及累積回報分別達9.2%及553.67%（截至2022年3月31日）；另一隻表現排第二的，則是永明強積金香港股票基金-A類，該基金由2001年12月推出至今，年率化回報及累積回報分別達8.99%%及527%（截至2022年3月31日）。

事實上，150隻「元老基金」中，年率化回報逾6%的基金有11隻，清一色也是股票基金，若打工仔由2000年供MPF起已投資在這類基金，相信20年累積100萬元MPF資產也非難事。

5.「自願性供款」有3種

在每月強制性MPF供款之外，僱主和僱員也可以作出「自願性供款」。一些僱主會為僱員作出MPF自願性供款（SV），例如政府、一些公營機構，也會為僱員供多過5%的MPF。

特別自願性供款（SVC）則是打工仔自願作出的MPF供款，打工仔可到任何一間MPF供應商開立SVC戶口，不是現時僱主選用的MPF供應商亦可。SVC接受單次的供款，也可每月定額供款，供款由打工仔自己轉帳給MPF供應商。SVC特別之處，在於打工仔可隨時提取戶口內的款項，不用等到65歲。

可扣稅自願性供款（TVC）在2019年4月1日推行，打工仔需要額外開立新的MPF帳戶，稱為「TVC帳戶」，向該帳戶直接作出的供款，可享有扣稅，上限6萬元（與合資格延期年金（QDAP）」攤分），達到17%稅率的話，可慳稅1.02萬元。要留意，TVC供款必須到65歲才可提取，不可提早取回。

6.取消MPF對冲對打工仔有何好處？

根據《僱傭條例》，僱員在特定情況下終止僱傭合約，可獲得長期服務金或遣散費。所謂強積金對冲，就是容許企業使用僱主部份的強積金強制性供款，抵銷長期服務金及遣散費。

以上的做法（強積金對冲）一直為人咎病，全因這是向僱主利益傾斜的制度，使僱主減少長期服務金及遣散費支出，至於被解僱僱員，由於長期服務金或遣散費由原本部份由強積金支付，可獲得的賠償額變相減少。

取消強制性公積金僱主累算權益抵銷遣散費及長期服務金討論近10年，政府早前於憲報刊登《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，指已完成草擬條例草案，並於2月23日提交立法會審議。

取消「對冲」安排將由指定日期起生效（轉制日），僱主不可以用強積金制度下僱主的強制性供款累算權益對冲僱員的遣散費或長服金，而條例草案建議取消對冲安排不具追溯力。勞工處發言人表示，取消對冲安排有助改善僱員的退休保障，也可鞏固強積金作為香港退休保障制度其中一根重要支柱的功能。

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7.可善用TVC壯大退休儲備

積金局一直鼓勵打工仔在強制性供款以外作自願性供款，以壯大退休儲備，而近年愈來愈多打工仔作出自願性強積金供款。積金局主席劉麥嘉軒2月底發表網誌，以2019年4月推出的可扣稅自願性供款（Tax-deductible Voluntary Contributions、TVC）為例，截至2021年12月，TVC總供款額達52.55億元，較截至2020年12月TVC總供款額（27.15億元）上升近一倍。TVC帳戶數目亦由2020年12月的4.4萬個，上升逾三成至2021年12月的5.8萬個。由此可見TVC的扣稅優惠深受計劃成員歡迎。

劉麥嘉軒指，TVC既可為打工仔節省稅款，又可增加退休儲蓄，一舉兩得。她舉例，合資格人士只要作TVC，便可在薪俸稅或個人入息課稅享稅務扣減優惠，上限為每年60,000元。以一名單身強積金成員為例，如果每月收入為50,000元，年收入為600,000元，若他連續每月作出5,000元TVC（即每年60,000元TVC），假設平均每年的投資回報為4.3%，20年之後，估算從TVC所產生的強積金接近200萬元。



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以上內容輯錄自《iMoney Focus》753期封面故事。

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記者：陳詠妍