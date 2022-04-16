  • 22°C
香港時間 : 2022416日 (六) 10:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麥當勞優惠】McCafé推復活節限定可愛「小雞蛋糕」 App用戶19日起可享1元歎大可樂 將軍漢堡系列優惠繼續送上

理財智慧 10:00 2022/04/16

分享：

分享：

一連4天的復活節假期，大家放鬆心情玩樂。McCafé亦搞搞新意思，於4月15日起呈獻期間限定的「榛子朱古力小雞蛋糕」，造型可愛爆燈，讓大家可一起打卡慶祝。

【樂園重開】迪士尼下周四重開 明天中午起可預約入園 推尊享卡優先暢玩熱門設施，詳見【下一頁

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？


小雞造型蛋糕外層為口感柔滑細膩的榛子可可慕斯，配上香濃榛子可可軟心和底層鬆軟的海綿蛋糕，雙重可可風味。而麥當勞App用戶更有獨家專享復活節禮盒優惠，可以33元購買1年小雞蛋糕，或以54元購買小雞蛋糕禮盒裝（2件），以上電子優惠券優惠期為4月15日至4月17日。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

麥當勞App下周一（18日）亦繼續有不同優惠，繼續呈獻久別重逢的將軍漢堡系列電子優惠券，包括「將軍漢堡/ 玉子將軍漢堡超值套餐減3元」。App用戶亦可用優惠券品嚐兩款全新甜點，「9元抹茶豆乳批」或「 15元Double Oreo 麥旋風」。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【職場熱話】公司WFH 2年 儲蓄私人時間大增 連體重也下降 打工仔：人工也給不了的好處，詳見【下一頁


同時，大受歡迎的「1元歎大可樂」於4月19至22日強勢回歸，還有多款香脆滋味如「 13元歎脆香雞翼(2件)配汽水(細)」下午茶優惠和「43元從不孤單一人快樂晚餐配原味麥炸雞一件」晚餐優惠。

【放寬限制】戲院重開須嚴格遵守防疫安排 場地容量上限五成 觀眾及員工滿三針放映廳內可飲食，詳見【下一頁



【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
玩樂 麥當勞 Cafe 蛋糕

下一篇文章

【樓市現象】樓市轉旺投資者也出擊 太古城3房1400萬成交 2004年貨大升逾2.6倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」
【電動車】巴菲特大讚Elon Musk有想法 評Tesla成功是「發夢都想不到」
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【社交平台】Twitter大股東沙地王子 拒Elon Musk收購提議
【社交平台】Twitter大股東沙地王子 拒Elon Musk收購提議
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
【有相睇】2018年豪擲千萬購將軍澳私樓　4年後原價賣　蝕使費離場
【有相睇】2018年豪擲千萬購將軍澳私樓　4年後原價賣　蝕使費離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款