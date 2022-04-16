【麥當勞優惠】McCafé推復活節限定可愛「小雞蛋糕」 App用戶19日起可享1元歎大可樂 將軍漢堡系列優惠繼續送上

一連4天的復活節假期，大家放鬆心情玩樂。McCafé亦搞搞新意思，於4月15日起呈獻期間限定的「榛子朱古力小雞蛋糕」，造型可愛爆燈，讓大家可一起打卡慶祝。

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小雞造型蛋糕外層為口感柔滑細膩的榛子可可慕斯，配上香濃榛子可可軟心和底層鬆軟的海綿蛋糕，雙重可可風味。而麥當勞App用戶更有獨家專享復活節禮盒優惠，可以33元購買1年小雞蛋糕，或以54元購買小雞蛋糕禮盒裝（2件），以上電子優惠券優惠期為4月15日至4月17日。

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麥當勞App下周一（18日）亦繼續有不同優惠，繼續呈獻久別重逢的將軍漢堡系列電子優惠券，包括「將軍漢堡/ 玉子將軍漢堡超值套餐減3元」。App用戶亦可用優惠券品嚐兩款全新甜點，「9元抹茶豆乳批」或「 15元Double Oreo 麥旋風」。

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同時，大受歡迎的「1元歎大可樂」於4月19至22日強勢回歸，還有多款香脆滋味如「 13元歎脆香雞翼(2件)配汽水(細)」下午茶優惠和「43元從不孤單一人快樂晚餐配原味麥炸雞一件」晚餐優惠。

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記者：陳詠妍