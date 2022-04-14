【Whatsapp】WhatsApp新功能 Communities　一次過管理多個相關群組

▲ WhatsApp宣佈推出WhatsApp Communities，用戶可將多個相關群組推入一個community內。(WhatsApp提供圖片)

WhatsApp宣佈將推出WhatsApp Communities，讓用家更容易管理不同群組的對話，以及更快更易掌握重要資訊。

相信不少用家在過去兩年的疫情大流行下，也經歷過在家工作，又或為了減少相聚，更依賴即時通訊軟件與同事或親友溝通。雖然大多數人已習慣因應一些活動、朋友、同事、親人建立不同群組(Group)，方便溝通，但當多個群組都彈出信息時，有時也會令人抓狂。



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32個組員進行語音通話無難度

WhatsApp Communities令用家可將原本分散的群組，拉入同一Community 內。舉例在學校Community內，可加入多個家長、教師及學生的群組，重要的公布及連結可長期放於置頂的公告欄內，方便查閱。成員間可分享高達2GB的檔案或圖片、進行最多32人電話會議。

▲ WhatsApp Communities功能可能較能迎合學校、大廈居民、業界團體或非牟利社群的需求。(WhatsApp提供圖片)

▲ WhatsApp Communities支援成員向群內信息發送心情回應。(WhatsApp提供圖片)

有別於一般的群組，管理人有權刪除訊息、隱藏成員電話資料，同時在群組頂加入公告欄以及存儲重要連結的地方。同時，管理員的權力比一般群組更大，可刪除不合適的留言。而成員之間的電話號碼，亦可被隱藏，保障私隱。



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然而，對於不少團體、學校不時有收取會費或活動費的需要，WhatsApp Communities暫未有引入支付功能。另外，成員每之只能向一個Community轉發訊息。即是說，若用戶想向5個Community轉發同一訊息，就要轉發5次。WhatsApp官方回應指，設定這個限制是希望用戶在轉發時停一停想一想，是否要繼續轉發信息。



Meta 行政總裁Mark Zuckerberg表示，Communities會在未來幾個月逐步在各地推出，但「Communities」的功能，不會永遠只限於WhatsApp使用，未來會在Messenger、 Facebook、Instagram出現。



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記者：梁巧恩