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【有盈退休】 曾智華：有閒錢All in 投綠債

名人薈萃 08:17 2022/04/16

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投資，隨着年紀不同，應有不同選擇。年青時，可在不借錢情況下（絕不可負債！） 嘗試新一點的投資產品。賺到固然好，若不幸蝕本，就當買個教訓，交學費可也。

世間所有經驗，都不會天掉下來，必定是一步一腳印「賺」回來的。智慧須靠積聚而來。訊息則不然，撳撳手機已有。記住，智慧絕不等於訊息。況且，有了訊息也未必有智慧！

【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

吸納穩健的債券及股票

過了40歲，投資開始要謹慎。因為，在理論上，你只有20年工作生涯能為離世前打好財務基礎。故此，「高風險高回報」這些阿媽都知是投資騙局，一定要避開。積極投入吸納穩健的債券及股票（公用股），才是上策。


到了60歲，退休了，怎樣投資？記住記住記住，你的財富，將要用到安然離世那一天。所以，百分百不能冒險。有任何蝕本機會的，皆不應沾手。供滿自住的物業固然重要。

其他，最高目標是「月月有糧出」，即「自製長俸」！盡買政府年金（現在是300萬元），先確保自己上天堂前，每個月有基本生活費用。其次，持有一個由公用股組成的股票組合。現價買入，包括：中電（00002）、香港中華煤氣（00003）、港鐵（00066）、領展房產基金（00823） 及 港 燈（02638） 。每年派息平均有4厘，讓你立不敗之地。

銀髮債券進可攻退可守

至於餘下的儲存，可考慮年年盡掃「銀髮債券」，永無風險，保本及有約3厘半息，遠遠比存定期好。若想放，隨時可以。進可攻，退可守。政府發債券，是變相「派錢」，你一定要領情！切勿似坊間一些「志大才疏」之輩，揶揄利息太濕濕碎，這完全是無識見的廢話！

最近，政府準備推出綠色債券。屆時，你有閒錢就All In去掃掃掃。

綠債保底2.5厘很安全

現今許多銀行的定期港元存款年息近1厘，但綠債則保底2.5厘（即有機會更高！），大隻又絕對安全的「投資蛤乸」，切勿放過。當然，你不會申請多少便會得多少，但應派到4至5手，筆者一於出擊10萬大元。

【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

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