金風斥115億人幣 拓展兩海上風電項目

風電設備供應商金風科技(02208)宣布，與溫州市人民政府建立戰略合作夥伴關係，並就投資兩個海上風電項目最大金額115億元（人民幣．下同）。

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金風科技指，就集團溫州深遠海海上風電零碳總部基地等項目落地甌江口簽訂項目投資協議，項目固定資產總投資162億元，其中配套企業投資43億元，第三方投資30億元，金風最大投資額89億元。項目包括於南方區域總部、深遠海漂浮式研發總部、海上風電大容量風機製造和出口基地、海纜製造基地和海上風電運維母港等，分兩期建設。

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集團亦宣布，與溫州洞頭區人民政府就發展深遠海海工裝備製造及服務產業集群簽訂項目投資合作協議，該集團最大投資額為26億元。項目投資的資金來源為自有資金，主要建設包括深遠海海上風電能源平台等。該兩個項目取得用地後3個月內啟動，並於12個月內建成投產。

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