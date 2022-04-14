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【美股業績】花旗首季淨利潤43億美元按年少四成　每股盈利2.02美元勝預期　股價曾升2.8%

股市 23:34 2022/04/14

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花旗首季淨利潤43億美元按年少四成　每股盈利2.02美元勝預期　股價曾升2.8%

花旗（美：C）公布今年第一季淨利潤43億美元，按年少45.6%，集團解釋，信貸成本增加、支出增加、收入減少。每攤薄股盈利為2.02美元，按年少44.2%，勝預期。股價早段曾見51.54美元，升2.8%。

季內收入按年少2%，因為機構客戶集團（ICG）和個人銀行與財富管理（PBWM）服務所推動淨利息收入的增加，被各業務的非利息收入減少所抵消。

資本市場活動萎縮　影響集團投行業務

花旗集團行政總裁Jane Fraser表示，雖然地緣政治和宏觀環境變得更動盪，但集團正執行最近在投資者日所宣布的戰略。費用增長、貿易貸款和跨境交易，在較高利率的推動下，導致收入按年增長18%。證券服務表現良好，收入增長6%。惟她提到，因為資本市場活動呈現萎縮，當前的宏觀背景影響了投資銀行業務。

Fraser指，集團在第一季度向股東返還40億美元，現在的流通普通股比一年前少約6%。集團正在對其基礎設施、風險和控制以及其業務進行必要的投資，仍致力於在中期內提高回報。

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美股 銀行 花旗（Citigroup，美：C）

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