【雞蛋供應】俄烏戰事及禽流感影響雞蛋供應　美國3月蛋價漲近2倍

▲ 美國及法國出現禽流感，加上俄烏戰事危機，加深各地雞蛋供應緊張及價格上升。（法新社圖片）

美國及法國多個地區近月出現新一波禽流感，影響本地家禽產品供應包括雞蛋的入口供應，加上俄烏戰事危機，加深了歐洲及中東地區雞蛋供應緊張及價格上升。

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數據研究公司Urner Barry表示，3月份美國中西部大雞蛋的批發價格超過每打3美元，在現貨市場比去年同期上漲近200%。但價格仍低於疫情大流行始初期的每打3.09美元。附屬於法國農業部的FranceAgriMer辦公室亦反映，法國鮮雞蛋的批發價格已比去年上漲69%。

根據路透社對美國政府數據的計算，今年禽流感已經撲殺了美國逾1900萬隻蛋雞，佔該國雞群總數約6%，是自2015年以來最嚴重一次爆發，而法國亦面臨嚴重疫情近8%蛋雞被撲殺。另一方面蛋農亦要面對人手短缺以及動物飼料成本高漲情況。

俄烏戰事加深供應危機

另一方面，烏克蘭國家統計局的數據顯示，該國在2021年生產141億枚雞蛋。對比法國雞蛋工業集團CNPO的數據，20年烏克蘭雞蛋產量更達162億個，超法國的157億個。烏克蘭近年來成為歐盟的主要雞蛋供應國，約佔進口的一半，甚至領先於美國。俄烏衝突將明顯影響歐洲至中東地區的供應。

預期雞蛋價格上升將陸續影響其他關連食品行業，包括麵包和有關加工食品公司，同樣要應對麵粉和其他商品成本增加及供應問題，爆發禽流感的農場將要數月時間才可恢復運作。聯合國糧食署表示，烏克蘭作為小麥和玉米的主要出口國，已因戰爭推高穀物價格，3月份世界食品價格上漲近 13%，創下歷史新高。

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責任編輯:王浩賢