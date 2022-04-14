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【內房危機】人行：3月以來需求減弱　逾100多個城市的銀行下調房貸利率

宏觀解讀 22:27 2022/04/14

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人行：3月以來需求減弱　逾100多個城市的銀行下調房貸利率

人民銀行金融市場司司長鄒瀾表示，3月份以來，由於市場需求減弱，全國已經有100多個城市的銀行根據市場變化和自身經營情況，自主下調了房貸利率，平均幅度在20個到60個基點不等。

此外，部分省級市場利率定價自律機制也配合地方政府的調控要求，根據城市實際情況，在全國政策範圍內，下調了本城市首付比例下限和利率下限，這是城市政府、銀行根據市場形勢和自身經營策略，做出的差別化、市場化調整，適應了房地產市場區域差異的特徵。

人行指導商業銀行更多關注建設項目本身償還能力

鄒表示，恒大風險顯性化後，金融機構出現短期應激反應，人行積極指導商業銀行更多關注建設項目本身的償還能力，保持開發貸款平穩投放，滿足房地產建設項目的合理融資需求。

他又指，與去年第四季度相比，今年第一季度全國房地產開發貸款月均多增約1500億元人民幣，與同期的新房在建規模相比，開發貸款餘額也處在較高水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、山東黃金及廣汽集團

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