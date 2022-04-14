【經濟調查】中國公布各地最低工資標準 13地區最低月薪已達2,000元以上

中國多個地區4月份以來，上調了最低工資標準。中國人力資源和社會保障部（人社部），近日發布了全國各地區最低工資標準情況，上海以2,590元（人民幣，下同）位居榜首，當中13個地區的「月最低工資標準」，已經達到2,000元及以上。

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根據中國《最低工資規定》，最低工資標準一般採取「月最低工資標準」和「小時最低工資標準」的形式。「月最低工資標準」適用於全日制就業勞動者，「小時最低工資標準」適用於非全日制就業勞動者。

根據人社部公布的數據，第一檔「月最低工資標準」在2,000元及以上的地區，已經增加到了13個，它們分別是上海（2,590元）、深圳（2,360元）、北京（2,320元）、廣東（2,300元）、江蘇（2,280元）、浙江（2,280元）、天津（2,180元）、山東（2,100元）、四川（2,100元）、重慶（2,100元）、福建（2,030元）、湖北（2,010元）及河南（2,000元）。

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另外， 從「小時最低工資標準」來看，北京達到全國最高的25.3元，其他達到20元及以上的分別有上海（23元）、天津（22.6元）、廣東（22.2元）、江蘇（22元）、浙江（22元）、山東（21元）、四川（22元）、重慶（21元）、福建（21元）、內蒙古（20.8元）及安徽（20元）。

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責任編輯：嚴浩文