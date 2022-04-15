▲ 【大行報告】花旗：煤氣取消紅股是新常態 將目標價降至全城最低

煤氣 （00003） 自公布取消紅股後股價於低位徘徊，花旗重申煤氣「確信沽售」評級，並將目標價降26%至全城最低的8元。花旗解釋，煤氣過去十年因紅股政策，令股價享有溢價，基於煤氣管理層預期未來經常性利潤增長速度會較昔日為慢，預期取消紅股會是新常態。

花旗稱，煤氣新目標價，相當於2022年預測市盈率21.3倍，仍高於其他本港公用股的17.9倍及內地大型城市燃氣股的11.7倍。作為公用股，煤氣今年預測股息率僅3.9厘，並不吸引。

花旗料煤氣今年難以加煤氣費

該行認為，香港餐飲業經營環境仍然困難，預期煤氣今年難以加煤氣費，意味煤氣自2019年8月以來便未有上調煤氣費，而且內地燃氣業務充滿挑戰，單位燃氣成本上升，內地疫情反彈亦導致燃氣銷量下降，預期今年經常性盈利增長不多於5%，因此煤氣今年難以恢復派發紅股。

花旗預期，煤氣估值會進一步向下重估。本港公用股中，花旗偏好電能實業 （00006） ，股息率達5.5厘。內地城市燃氣股中，花旗則看好新奧燃氣（滬：600803），因利潤多元化。

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