【膠袋徵費】可持續發展委員會今交公眾參與報告　建議禁免費派膠遮袋、膠袋收費最多調高至2元等

可持續發展委員會今日（14日）向政府提交，有關管制即棄塑膠的公眾參與報告，綜合公眾參與進行期間收集到的意見，委員會在五個主要範疇即訂定管制即棄塑膠優次的一般原則、新的管制措施、優化塑膠購物袋收費計劃、宣傳和公眾教育，以及綠色商品，當中提出24項建議，主要建議包括：

禁止銷售已有合適替代品或非必要的即棄塑膠製品，如在零售點出售的即棄塑膠餐具

禁止免費派發現時一般會免費提供予市民大眾的即棄塑膠製品，如雨傘袋

禁止製造、銷售和分銷若干即棄塑膠製品，如部分發泡膠製品

制定行政及立法措施，減少使用塑膠包裝物料(包括發泡膠)

優化現行的塑膠購物袋收費計劃，包括收緊豁免範圍、將收費水平調高至1元或2元及加強監管派發平口袋

以宣傳和公眾教育推廣綠色生活，及透過相關的研究基金來支持塑膠替代品的研發。

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是次報告書以公眾、青年、長者，零售及餐飲業界、一般商業機構、替代物料供應商、酒店業界、物流及運輸業界、物業管理業界及回收業界、專業團體和綠色團體及非政府機構7個類別作分組。

公眾類別中，部分回應者建議政府管制本地物流及網購包裝，以防止出現過度包裝的情況。此外，他們建議商戶應向消費者提供簡單的包裝選擇。此外，也有部分回應者同意應管制充氣打氣棒和螢光棒。

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公眾亦反映酒店派發的洗漱梳妝用品同樣應受到管制。他們建議酒店停止向客人提供免費的小瓶裝洗漱梳妝用品，並在每間浴室內安裝掛牆式的洗頭水和沐浴露機，或提供可補充的大瓶裝洗漱梳妝用品。另一方面，部分回應者建議，酒店業雖可按客人的需要來提供小瓶裝的洗頭水和沐浴露，但要向他們收取費用。 部分回應者表示，由於市場上已有可重用的雨傘袋和雨傘除水器等替代品，故他們認為雨傘袋也應納入管制範圍。

委員會表示，相信政府會因應當前疫情，仔細考慮各項建議及落實時間表。

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