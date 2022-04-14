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【消費券2022】復活節限制未除　珠寶首飾業盼氣氛帶動消費

商業 22:36 2022/04/14

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消費券派發刺激市民外出消費，珠寶首飾業者反映生意明顯回升，認為社會氣氛最重要，市民「開心才會消費」。（資料圖片）

上周消費券派發，刺激市民外出消費，珠寶首飾業者反映生意明顯回升，亦有店舖僅抱觀望，效應難以持續，更重要是放寬社交限制令市道氣氛回暖，「開心才會消費」。政府已確定放寬時間表和細節望提升消費氣氛。

【美容院重開】重開首周預約爆滿　美容師難求嗌價升最多一成

市民劉先生有購買金飾贈太太，花費約7,000元，認為消費券補差價「氹太太開心也好」，呂女士則購買小金粒約6,500元希望相對保值，薜小姐有購買太陽石手鏈，花費約$1,900。

周生生大中華營運總經理劉克斌表示，珠寶行業在疫下大受影響，在消費券推出後算有明顯幫助，首日銷售有5成至6成回升，到周末比前一星期同期回升1倍，但他強調是早前生意淡靜令基數偏低所致。店舖人流亦有回升逾一倍，留意到有不少客人會選擇合併使用消費券購買飾品，當中以5,000至7,000元左右暢銷，7成以金飾為主，3成為其他如鑽飾K金飾等。

謝瑞麟業務發展及營運監控主管蘇景廉表示，消費券推出後銷售額平均回升3成左右，人流自派發首日起明顯增加，部分店舖更應接不暇，客人平均消費銀碼升2成。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明稱生意比1至2月回升7成。飛安珠寶金行負責人鄭百祐稱多了客人合併消費券購買金飾和金粒。

寄望月低放寬見復甦

劉克斌預期消費券效應約維持兩周左右，主要受仍市道氣氛及社交限制影響，疫情放緩吸引市民外出，要配合放寬社交限制才有效果。劉克斌及蘇景廉皆認為珠寶首飾業向來緊隨市道氣氛變化，市民要外出開心才會帶動買氣，而且社交限制影響市民婚嫁酒席安排，對業界打擊最大，寄望4月低放寬有更大刺激效果。

晶石飾品同樣受惠

單價相對大眾化的晶石飾品店，亦有一定程度受惠於消費券效應，「ORE水晶」負責人Joe指生意回升近6成，平均單價有2成增長，客人平均消費約1千元。Koseki Jewels 店舖經理Christina則反映，消費券首周反應比去年派發時跌3分2，客人傾向保留消費力令變化不算太，平均消費500至800元左右。兩人均認為4月21日後陸續放寬限制，5月份生意才會轉好。

【通貨膨脹】亞洲多國物價飆升　餐廳營運成本將轉嫁消費者？

記者:王浩賢

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