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【航空股】國航3月旅客周轉量按月跌五成　平均客座率不足六成

股市 21:54 2022/04/14

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【航空股】國航3月旅客周轉量按月跌五成　平均客座率不足六成

中國國航 （00753） 公布，今年3月，客運運力投入（按可用座位公里計）按年下降 63.3%，按月下降 44.6%；旅客周轉量按年降70.1%，按月降49.2%。其中，國內客運運力投入按年降64.7%，按月降45.5%；旅客周轉量按年降70.7%，按月降49.8%；國際客運運力投入按年降20.4%，按月降20.6%；旅客周轉量按年降41.2%，按月升20.1%；地區客運運力投入按年降36.1%，按月降41.8%；旅客周轉量按年降48.3%，按月降57.2%。

平均客座率為59.1%，按年降13.4個百分點，按月降5.3個百分點。其中，國內航線按年降12.4個百分點，按月降5.2個百分點；國際航線按年降10.7個百分點，按月升10.2個百分點；地區航線按年降9.5個百分點，按月降14.5個百分點。

貨運方面，貨運運力投入按年降8.5%，按月升13.5%；貨郵周轉量按年升3.3%，按月升45.2%；貨運載運率為41.5%，按年升4.8個百分點，按月升9個百分點。

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港股 航空股 中國國航（00753）

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