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【職場調查】研究預計混合工作模式今年起大幅普及 每位僱員助企業平均每年省8.6萬元

理財智慧 21:44 2022/04/14

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根據辦公空間供應商IWG（International Workplace Group）的最新研究顯示，預料混合工作模式將於今年間持續加速普及，而且愈來愈多的企業逐漸意識到混合工作模式對員工健康、經濟發展及社會環境的莫大裨益。

【溫股知新】恒指補裂口   績優股佔優

研究顯示，採用混合工作及利用靈活辦公空間，可以顯著改善企業的利潤，降低傳統上需要負擔的租金、電力和後援人員等經常性開支，全年以每位員工平均而計，可節省高達8.6萬港元，無論公司規模大小都能藉此節省大量資金。

研究舉出多個例子證明，包括僱用有20萬名員工的國際性銀行可節約172億港元；擁有2萬名員工的科技公司能省減17億港元；規模約有2,000名員工的服務公司亦能節省1.7億港元。IWG調查更發現，英國富時250指數（FTSE 250）的企業之中，有意轉型混合工作的企業，比起打算沿用疫前傳統模式的公司，多出整整3倍。

除了減少辦公室的公用服務支出外，企業更可透過遷址以收財政節流之效。寫字樓一般集中於昂貴的核心商業地區，對員工而言往往意味著較長的通勤時間。這些花費在上下班交通的時間和金錢其實可以更為善用。

【延伸閱讀】【職場調查】微軟發表《工作趨勢指數》報告 指引企業領袖應對混合辦公模式轉變

【延伸閱讀】【疫後新常態】思科發表混合工作模式調查 88%本地上班族在家活躍寬頻上網至少4小時

面對「大辭職潮」，企業正積極回應員工對工作與生活平衡的要求。IWG最近的一項調查發現， 若果被要求每周5天返回辦公室，近半員工（49%）將辭去工作。而超過7成（72%）的員工亦傾向選擇長期靈活工作，多於加薪1成但需長駐辦公室。

此外，有研究指若安排員工部分時間在家工作，減少員工每週的通勤時間，就可以把以汽車廢氣為主的污染物，即氮排放量降低達10%。

最後，混合工作模式不僅可為企業和員工節省資金，亦有效帶動員工工作能力。羅兵咸永道 （PWC）去年進行的一項調查發現，57%的商界領袖表示有賴靈活工作政策，企業在生產力 指標錄得前所未有的佳績。相反，僅僅只有4%的受訪者認為員工的工作效率有所下跌。 

IWG創辦人及行政總裁Mark Dixon表示：「混合工作模式在全球各地迅速普及，結合就近的辦公中心網絡和傳統總部基地，企業可透過科技為員工提供有效的遙距支援和在家工作方案。 此模式不單止可以改善員工的工作與生活平衡，同時亦為企業收支和員工的個人財政創造雙贏局面。透過轉型混合工作模式，每個員工預計可為公司節省高達86,000港元，更可大大減少 企業整體的碳足跡。」

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責任編輯：嚴浩文

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