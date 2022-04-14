【ESG】永明金融推出富越儲蓄計劃　市場首個主打ESG概念儲蓄產品

香港永明金融今天（14日）公布推出富越儲蓄計劃，是市場上第一個主打ESG概念的儲蓄產品 ，率先將ESG（即環境、社會、管治）理念融匯投資策略，通過重點投資配置於高ESG評分的資產之中。富越儲蓄計劃是一項分紅保險計劃，重點投資ESG表現優秀的資產，旨在建立對將來可產生積極影響的財富，富延後代。

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由即日起至6月30日，成功投保富越儲蓄計劃並完成指定要求，不但可享豐富客戶優惠，永明金融更會代客戶捐出130港元予慈善環保組織綠惜地球，支持該組織的「思塑」教育項目。該活動是一項長期項目，旨在提升社會大眾對香港塑膠污染問題的認知，並鼓勵市民以更負責任的方法使用塑膠和妥善處理塑膠廢物。

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富越儲蓄計劃其他特點包括：

本計劃具備資產傳承功能，只須繳付2年保費期，富越儲蓄計劃可為客戶帶來長遠財富增長潛力，免卻長期繳費的負擔。

富越儲蓄計劃提供靈活的資產傳承方案。於申請保單時，客戶可選擇在保單下保障1位（「個人人壽」）或共同保障2位（「聯合人壽」）年齡介乎0至80歲的受保人。客戶可根據需要，選擇行使更改保障範圍選項 ，從聯合人壽更改為個人人壽和從個人人壽更改為聯合人壽。客戶可在有需要時行使更換受保人選項，根據需要更換新的受保人。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示：「富越儲蓄計劃支持可持續投資的資產策略，包括但不限於綠色債券、可再生能源、能源轉型等。我們亦特別關注碳足跡的影響，選擇碳排放較低的資產為投資首選，為共同建構綠色未來出一分力。」

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