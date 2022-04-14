  • 26°C
香港時間 : 2022414日 (四) 21:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】永明金融推出富越儲蓄計劃　市場首個主打ESG概念儲蓄產品

理財智慧 21:29 2022/04/14

分享：

分享：

香港永明金融今天（14日）公布推出富越儲蓄計劃，是市場上第一個主打ESG概念的儲蓄產品 ，率先將ESG（即環境、社會、管治）理念融匯投資策略，通過重點投資配置於高ESG評分的資產之中。富越儲蓄計劃是一項分紅保險計劃，重點投資ESG表現優秀的資產，旨在建立對將來可產生積極影響的財富，富延後代。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

由即日起至6月30日，成功投保富越儲蓄計劃並完成指定要求，不但可享豐富客戶優惠，永明金融更會代客戶捐出130港元予慈善環保組織綠惜地球，支持該組織的「思塑」教育項目。該活動是一項長期項目，旨在提升社會大眾對香港塑膠污染問題的認知，並鼓勵市民以更負責任的方法使用塑膠和妥善處理塑膠廢物。

【元宇宙】Meta推出元宇宙AR眼鏡   售價高於去年推出的VR頭盔   擬於2024年面世【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

富越儲蓄計劃其他特點包括：

  • 本計劃具備資產傳承功能，只須繳付2年保費期，富越儲蓄計劃可為客戶帶來長遠財富增長潛力，免卻長期繳費的負擔。
  • 富越儲蓄計劃提供靈活的資產傳承方案。於申請保單時，客戶可選擇在保單下保障1位（「個人人壽」）或共同保障2位（「聯合人壽」）年齡介乎0至80歲的受保人。客戶可根據需要，選擇行使更改保障範圍選項 ，從聯合人壽更改為個人人壽和從個人人壽更改為聯合人壽。客戶可在有需要時行使更換受保人選項，根據需要更換新的受保人。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示：「富越儲蓄計劃支持可持續投資的資產策略，包括但不限於綠色債券、可再生能源、能源轉型等。我們亦特別關注碳足跡的影響，選擇碳排放較低的資產為投資首選，為共同建構綠色未來出一分力。」

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

ESG 投資策略 永明金融 可持續投資 債券 產品 經濟 儲蓄 儲蓄產品 港元

上一篇文章

【職場調查】研究預計混合工作模式今年起大幅普及 每位僱員助企業平均每年省8.6萬元

下一篇文章

【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【置業故事】租客苦候樓價大跌多年　終放棄再等　趁目前樓價反彈初期購珀麗灣
【置業故事】租客苦候樓價大跌多年　終放棄再等　趁目前樓價反彈初期購珀麗灣
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款