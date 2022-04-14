【西九文化區】放寬限聚M+重開 北天台花園首開放 懷舊士多成新焦點

因應政府公布將於2022年4月21日起實施第一階段放寛社交距離措施，西九文化區管理局（管理局）宣布將於同日起重新開放西九文化區內的M+、戲曲中心及自由空間。除了自2021年11月起向公眾開放的M+大樓三樓南天台花園外，北天台花園展區亦將於4月21日起對外開放，並推出M+遊戲地景。將開設兩間期間限定店，分別是懷舊士多美樂士多及出版商Thames & Hudson。

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M+表示，遊戲地景是其與紐約野口勇博物館合作的成果，是半永久裝置作品。野口勇是現代藝術、設計和建築史上的跨文化代表人物，在其漫長的職業生涯中遊走於多個創意領域，創作了許多融合不同領域特質的作品。這些設計的結構靈感來自大自然及人類歷史中不同事物的形態，既着眼於嬉戲玩樂，也顧及靈活變化。M+遊戲地景包括多張長椅及三件遊玩雕塑，分別是有不同構形的《Octetra》，野口勇為日本橫濱的遊樂公園「兒童之國」（1965–1966）製作的「遊玩金字塔」，以及一座「遊玩小丘」。這些遊玩雕塑鼓勵大家結合身體與想像力，嘗試動手動腳、爬上爬下，發掘耳目一新的感官體會。

美樂士多期間限定店將出售來自香港和世界各地的美味零食，還有令人愛不釋手的飾品擺設。為營造更完美的體驗，美樂士多期間限定店的布置，亦巧妙地融入以老香港為靈感的設計元素。

Thames & Hudson 成立於1949年的，是世界頂尖的藝術圖書出版商，也是M+的合作夥伴。M+本店將於店內設立Thames & Hudson圖書角，展示該出版社著名的《World of Art》系列，這個裝幀最近經重新設計的小開本圖書系列，內容圍繞藝術、建築、設計和攝影。

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責任編輯：龍紀瑩