【大行報告】 瑞信料騰訊首季收入按年升3% 上半年表現仍較弱 重點關注三大方向

瑞信發表研究報告，維持騰訊控股（00700）目標價524元，評級「跑贏大市」，並預計其首季收入按年升3%至1,400億元（人民幣，下同），首季經調整利潤則按年減少18%至272億元。該行將騰訊2021至2023年每股盈測調整1%至2%，並指將重點關注三大方向，包括疫情影響、恢復版號後的遊戲情況、成本改善和監管。除策略性投資外，核心業務估值維持吸引的14倍市盈率。

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該行估計，騰訊首季移動遊戲行業的增長受到未成年人保護措拖政策影響，加上首季仍暫停審批版號，缺乏新遊戲發布，預期移動遊戲首季收入按年增長2%至420億元，其中國內遊戲收入按年基本持平，國際遊戲收入則可能按年放緩12%。另外，該行料騰訊首季廣告收入按年下降18%，金融科技服務和企業服務業務收入增長則可能會放緩至14%。該行相信，市場已預期騰訊上半年業績表現較弱，關注下半年嚴峻的競爭基礎或有所緩解，特別是SaaS或影片賬戶開始變現等情況。

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記者：郭秀慧