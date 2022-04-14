  • 26°C
香港時間 : 2022414日 (四) 21:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 瑞信料騰訊首季收入按年升3% 上半年表現仍較弱 重點關注三大方向

股樓投資 21:10 2022/04/14

分享：

分享：

瑞信發表研究報告，維持騰訊控股（00700）目標價524元，評級「跑贏大市」，並預計其首季收入按年升3%至1,400億元（人民幣，下同），首季經調整利潤則按年減少18%至272億元。該行將騰訊2021至2023年每股盈測調整1%至2%，並指將重點關注三大方向，包括疫情影響、恢復版號後的遊戲情況、成本改善和監管。除策略性投資外，核心業務估值維持吸引的14倍市盈率。

同場加映﹕【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

該行估計，騰訊首季移動遊戲行業的增長受到未成年人保護措拖政策影響，加上首季仍暫停審批版號，缺乏新遊戲發布，預期移動遊戲首季收入按年增長2%至420億元，其中國內遊戲收入按年基本持平，國際遊戲收入則可能按年放緩12%。另外，該行料騰訊首季廣告收入按年下降18%，金融科技服務和企業服務業務收入增長則可能會放緩至14%。該行相信，市場已預期騰訊上半年業績表現較弱，關注下半年嚴峻的競爭基礎或有所緩解，特別是SaaS或影片賬戶開始變現等情況。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元 【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映﹕【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
SaaS 目標價 市盈率 大行報告 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【新股IPO】龍湖智創生活傳已通過來港上市聆訊 集資約10億美元

下一篇文章

【室內設計】一家四口花76萬裝修三房單位 讓出主人房為子女提供最大空間 簡約風格兼設日式浸浴缸 彷如置身日本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【置業故事】租客苦候樓價大跌多年　終放棄再等　趁目前樓價反彈初期購珀麗灣
【置業故事】租客苦候樓價大跌多年　終放棄再等　趁目前樓價反彈初期購珀麗灣
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款