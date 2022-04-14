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【歐洲央行】歐央行確認第三季結束資產購買計劃　分析料6月開始加息

宏觀解讀 21:15 2022/04/14

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【歐洲央行】歐央行確認第三季結束資產購買計劃　分析料6月開始加息

歐洲央行周四議息後維持利率不變，但確認將於第三季結束資產購買計劃，因歐央行管委會認為自上次會議後，所錄得的經濟數據強化了有關預期，通脹已大幅上升並將在未來幾個月保持高位。隨著歐央行即將結束資產購買計劃，市場預期歐央行會跟隨美國及英國展開加息。

歐央行的主要再融資利率、邊際借貸利率及存款利率，繼續分別維持在零厘、0.25厘及負0.5厘不變。管委會在議息聲明中表示，任何歐央行關鍵利率的調整，都會在資產購買計劃結束後一段時間進行，而且會循序漸進。經濟師普遍預期歐央行暫時維持利率不變，並於下次亦即6月9日舉行的議息會議上，為加息鋪路。

能源大漲料未來數月通脹保持高位

歐央行稱通脹已大幅上升，並將在未來幾個月保持高位，主因是能源成本大漲，而能源和商品價格飆升削弱了需求並抑制了生產。歐央行又表示，俄羅斯入侵烏克蘭正影響歐洲及其他地區的經濟。

另外，會議紀錄又顯示，歐央行在3月10日亦即上次舉行的議息會議上，曾討論貨幣政策正常化。

歐元兌美元在歐央行公佈議息聲明後轉弱，最多曾挫0.5%，低見1.0833。

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