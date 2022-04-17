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【創新應用】海外新App用加速度計預測手顫　方便柏金遜者用iPad

14:00 2022/04/17

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震顫是帕金遜病的最早症狀之一，尤其手部的震顫最為明顯。隨著時間的推移，震顫情況會愈加嚴重，難以穿衣服或使用智能手機。有海外廣告代理商早前聯同德國帕金森病協會的專家，共同開發應用程式，檢測用戶手顫的情況並穩定屏幕，助柏金遜患者使用iPad。

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該應用程式「Staybl」由國際廣告公司Havas Creative旗下的紐約和德國分部，德國帕金森病協會的專家，以及德國和美國的帕金森病患者，通過2年的合作和研究而製成。該應用程式利用iPad的加速度計（Acceleration Meter），檢測智能裝置何時因震顫而搖晃，然後通過向相反方向移動其屏幕上的網絡瀏覽器，作出即時的屏幕調整，以便用戶更輕鬆查看網頁。

Havas Creative德國分部的首席創意總監Eric Sc​​hoeffler表示，帕金遜病是無法治癒的神經退行性疾​​病，期望利用科技來改善帕金患者的生活。

根據外媒《The Verge》報道，Staybl的瀏覽器還具有其他功能，如刪去了與滑動相關的屏幕控制方法，加入更易於按下的大按鈕，並提供了可自定的設置，以適應不同患者的震顫症狀。

目前Staybl僅可在美國地區App Store下載，並在iPad上使用，以及兼容iPadOS 14或更高的版本。Sc​​hoeffler表示，期望該應用程式可更進一步發展，並應用於其他智能裝置和平台上。

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責任編輯：殷凱怡

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