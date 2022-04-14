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【新股IPO】龍湖智創生活傳已通過來港上市聆訊 集資約10億美元

股樓投資 21:11 2022/04/14

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引述外電報道，龍湖集團（00960）旗下物業管理公司龍湖智創生活（前稱龍湖智慧服務），已成功闖關，預計集資約10億美元（約78億港元）。

【第二季部署】光大證券料穩增長政策推動港股復甦 重點推薦組合包括8股【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

若按此規模計算，龍湖智創生活IPO將會是自去年9月東莞農商銀行（09889）完成12億美元IPO以來的最大的香港上市交易。不過，龍湖智慧服務尚未決定何時啟動IPO，細節可能仍會有變。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

 

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記者：張以正

 

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集資 龍湖集團（00960） IPO 港股

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