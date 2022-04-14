【新股IPO】龍湖智創生活傳已通過來港上市聆訊 集資約10億美元

引述外電報道，龍湖集團（00960）旗下物業管理公司龍湖智創生活（前稱龍湖智慧服務），已成功闖關，預計集資約10億美元（約78億港元）。

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若按此規模計算，龍湖智創生活IPO將會是自去年9月東莞農商銀行（09889）完成12億美元IPO以來的最大的香港上市交易。不過，龍湖智慧服務尚未決定何時啟動IPO，細節可能仍會有變。

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記者：張以正