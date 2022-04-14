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【綠色債券】綠色零售債券本月26日起認購　保證息率升至2.5厘

理財智慧 21:20 2022/04/14

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政府今日（14日）宣布，早前因應疫情而延期發行的政府綠色零售債券，將重啓認購安排，該批債券認購期於4月26日早上9時開始，至5月6日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。

債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於2.5厘。

同場加映：【溫股知新】恒指補裂口 績優股佔優

今次綠色零售債券（綠債）的目標發行額是150億港元，當局可視乎市場情況考慮將其再提高至最多200億港元。發行綠債所得的資金會按照政府《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。政府會每年就募集資金的分配情況和綠色項目的預期環境效益提供資訊。

發行年期：三年

目標發行金額：150億港元。香港特區政府會因應投資者的需求，決定發行的綠色零售債券本金總額。

最高發行金額：200億港元

利息：每六個月發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於二點五厘

認購期：2022年4月26日(星期二) 上午9:00 – 2022年5月6日(星期五) 下午2:00

認購渠道：配售銀行、證券經紀、香港中央結算有限公司(香港結算公司)

認購要求：香港居民

建議發行日：2022年5月18日

建議上市日：2022年5月19日

【理財智慧】三月一號開始登記 一文看清綠色債券買唔買得過【見下頁
 
財政司司長陳茂波表示，鑑於第五波疫情已逐步改善，我們重啓首批綠色零售債券的認購安排，並將上個財政年度和今個財政年度的額度合併處理，以減省發行成本及行政工作。同時考慮到市場利率上升，政會決定把這批綠色零售債券的最低息率上調，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。

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政府發言人表示，為方便市民認購零售綠色債券並提供更多的認購渠道選擇，是次發行保留了過往政府零售債券採用的多種渠道。然而，政府呼籲市民盡可能通過網上或電話銷售渠道認購零售綠債，既響應環保，減少用紙，也可以減少社交接觸。
 
綠色零售債券將於5月18日發行，並於5月19日在香港聯合交易所上市，並可在二手市場進行買賣。

同場加映：【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

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撰文 : 陳楚琨

疫情 綠色投資 可持續發展 債券 經濟 港元 銷售 綠色債券 陳茂波 香港

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