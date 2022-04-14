【加密貨幣】萬事達宣布與加密貨幣貸款機構Nexo 推出全球首張「加密支付卡」

加密貨幣貸款機構 Nexo 宣布與全球支付巨頭萬事達卡合作，並於本月13日推出全球首張支援加密貨幣的支付卡「Nexo 卡」。

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Nexo 表示，該卡對客戶從開放的信用額度中消費或提取多少錢沒有限制，用家只對實際使用的信用額度支付利息。對於貸款與價值比率保持在20%或以下的合資格客戶，利息為0%，過往傳統信用卡大都無擔保且有固定額度，Nexo 卡提供加密支持的信用額度，在全球 9,200 萬間接受萬事達卡的商家使用，且無固定額度，持卡人最高可花費其加密資產法定價值的 90%。該卡最初選定在歐洲國家提供，持卡人可將數位資產（如比特幣）做為信用抵押品，在不需要出售這些資產的情況下進行消費。

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該卡設有交易回贈功能，Nexo指，每筆使用Nexo卡的交易都配備了即時加密貨幣回贈的功能，若用家以比特幣或Nexo代幣形式支付，不僅可保留其數字資產的擁有權，而且每次購買都可以獲得高達2%的免費加密貨幣回贈，相關回贈會自動進入其Nexo帳戶。

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記者：鄭日棱