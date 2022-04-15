【機迷熱話】《Pokemon Go》開發商新作　AR寵物育成遊戲登場

曾於香港引起「捉精靈」熱潮的手遊《Pokémon GO》開發商Niantic，日前公開其全新擴增實境（AR）手遊新作《Peridot》，並指即將在特定市場上試推。有興趣的機迷可以透過先註冊接收Peridot新資訊，持續關注更新及搶先註冊遊戲！

《Peridot》手遊整體形式，類似過往的電子寵物遊戲「他媽哥池（Tamagotchi）」遊玩模式。不同的是，該手遊進一步結合AR與更多互動內容，以及加入物種蒐集等遊玩元素。

【機迷熱話】為改善職場文化 動視暴雪聘新女高管負責DEI業務

【手遊開發】Netflix再斥資收購遊戲開發商 拓遊戲業務版圖

各位《Peridot》玩家可透過AR方式，認養名為Peridot的生物，並且照顧Peridot生物、進行互動，一同探索世界，踏上冒險旅途。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此外，還能與其他玩家合作，培育出獵豹、龍、獨角獸等外型的Peridot生物。《Peridot》預計登陸iOS及Android雙平台，惟實際發售日期有待官方公布。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：