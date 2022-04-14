【美股業績】摩根士丹利首季收入盈利均勝預期　股價早段曾升逾4％

▲ 摩根士丹利首季收入盈利均勝預期，受惠股票與固定收益交易業務表現強勁。

繼摩通昨放榜後，多間華爾街大行今公佈首季業績。其中，摩根士丹利受惠股票與固定收益交易業務表現強勁，以及完成的併購交易諮詢增加，期內錄148億元（美元，下同）收入，高於預期的142億元，亦優於去年第四季的145億元；純利37億美元，按年跌一成；每股盈利2.02元，較預期的1.68元高。

大摩美股早段一度升近4.5％，惟其後升幅收窄。截至本港時間晚上11時，升1.5％，報85.28美元。

大摩首季交易收入32億元，較預期的27億元多。不過，同樣是該行重要收入來源的財富管理與投資管理部門，收入卻令人失望。其中，財富管理部門期內收入59億元，按年持平但低於預期的62億元。投資銀行業務收入按年更加大幅倒退37%，至16億元，低於預期的18億美元，因股票承銷業務收入顯著大減。

期內有形普通股權益回報率（ROTCE）維持在19.8%。摩根士丹利主席兼行政總裁James Gorman指，在市況波動與經濟存在不確定性下，仍能交出強勁的ROTCE，反映摩根士丹利環球多元業務的韌性。

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