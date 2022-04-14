【元宇宙】Meta推出元宇宙AR眼鏡 售價高於去年推出的VR頭盔 擬於2024年面世

Facebook 母公司 Meta 去年起積極重塑品牌，以邁向基於 AR、VR 虛擬實境技術，最終希望打造的元宇宙新世代。據外媒報道，Meta 宣布，計劃在2024年推出首款擴增實境（AR）眼鏡，預計 AR 眼鏡成本將超過去年推出的VR頭盔，而設計上可運無需依賴任何作業系統如 iOS或Android 的設備。

Meta 首款全 AR 眼鏡代號為「Project Nazare」，Meta 目標是 2024 年推出首款 AR 眼鏡，並且在為 2026 年研發更輕、更先進的第二代 AR 眼鏡，2028 年再推出第三代。現時Meta員工正與亞洲的半導體工廠合作，將在未來製造特製芯片。

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Meta 已經不是第一次推出智能眼鏡。去年 9 月，Meta 與太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）合作推出智能眼鏡 Ray-Ban Stories，內建喇叭與麥克風，還可拍攝使用者所看到的照片及影片。詳細圖片：

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據報導，由於材料價格昂貴，預計 AR 眼鏡成本將超過 Meta 售價 299 美元的 Oculus Quest 2 VR 頭戴裝置。該眼鏡的重量約100克，比普通眼鏡重4倍，並會使用「特製波導」和「微型LED投影器」顯示畫面。而第一個代的眼鏡將會配備眼球追蹤器和前置攝像頭，以及框架內的立體聲喇叭與麥克風。另外 AR 眼鏡無需依賴蘋果和 Google 的設備及作業系統，因此第一代 AR 眼鏡將會配搭一個類似於手機的設備。

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責任編輯：龍紀瑩