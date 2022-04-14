  • 26°C
香港時間 : 2022414日 (四) 21:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】Meta推出元宇宙AR眼鏡 售價高於去年推出的VR頭盔 擬於2024年面世

理財智慧 17:58 2022/04/14

分享：

分享：

Facebook 母公司 Meta 去年起積極重塑品牌，以邁向基於 AR、VR 虛擬實境技術，最終希望打造的元宇宙新世代。據外媒報道，Meta 宣布，計劃在2024年推出首款擴增實境（AR）眼鏡，預計 AR 眼鏡成本將超過去年推出的VR頭盔，而設計上可運無需依賴任何作業系統如 iOS或Android 的設備。

Meta 首款全 AR 眼鏡代號為「Project Nazare」，Meta 目標是 2024 年推出首款 AR 眼鏡，並且在為 2026 年研發更輕、更先進的第二代 AR 眼鏡，2028 年再推出第三代。現時Meta員工正與亞洲的半導體工廠合作，將在未來製造特製芯片。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

Meta 已經不是第一次推出智能眼鏡。去年 9 月，Meta 與太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）合作推出智能眼鏡 Ray-Ban Stories，內建喇叭與麥克風，還可拍攝使用者所看到的照片及影片。詳細圖片：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據報導，由於材料價格昂貴，預計 AR 眼鏡成本將超過 Meta 售價 299 美元的 Oculus Quest 2 VR 頭戴裝置。該眼鏡的重量約100克，比普通眼鏡重4倍，並會使用「特製波導」和「微型LED投影器」顯示畫面。而第一個代的眼鏡將會配備眼球追蹤器和前置攝像頭，以及框架內的立體聲喇叭與麥克風。另外 AR 眼鏡無需依賴蘋果和 Google 的設備及作業系統，因此第一代 AR 眼鏡將會配搭一個類似於手機的設備。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
元宇宙 Meta 智能眼鏡 Google 晶片 VR 作業系統 AR Facebook 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【置業故事】租客苦候樓價大跌多年　終放棄再等　趁目前樓價反彈初期購珀麗灣
【置業故事】租客苦候樓價大跌多年　終放棄再等　趁目前樓價反彈初期購珀麗灣
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【居屋裝修】年輕夫婦喜抽旭禾苑 花26萬裝修294呎單位 滲光效果全屋溫暖豪華感大增 「小農莊」露台感受寫意生活
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【有相睇】比華利山別墅全屋靚裝　業主自住3年割愛賣樓　料蝕裝修費
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
【虛擬經濟】時代廣場聯乘AiR Metaverse 合推Bunny Warriors NFT展覽
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
錦上路站「柏瓏I」樓書料短期登場　715伙主打一至兩房　單位最細339呎起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款