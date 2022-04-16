李顯龍確認交棒財長黃循財 擔任下任新加坡總理（第二版）

新加坡總理李顯龍周六（16日）宣布，若人民行動黨贏得下屆大選，將交棒予財長黃循財擔任總理。李顯龍指，稍後決定是否由黃循財帶領人民行動黨出選、或由他本人繼續帶隊出戰。黃循財表示會率領強大而齊心的團隊，致力服務新加坡。

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（第二版更新李顯龍確認黃循財為下任總理）

李顯龍周六在人民行動黨記者會表示，若人民行動黨（PAP）贏得下屆大選，會由第四代團隊（4G）領袖、財長黃循財（Lawrence Wong）擔任新總理。新加坡大選將於2025年前舉行，他預料是艱苦的選戰。

李顯龍續指，正與黃循財商討最佳選舉策略，將於稍後決定是否由黃循財帶領執政人民行動黨（PAP）參加下屆選舉、抑或由自己帶隊出戰，待勝出大選後才交捧。

李顯龍稱，揀選黃循財為4G領袖與前兩次交接略有不同，過程經過深思熟慮，內閣成員與其將向黃循財及其團隊提供建議，順利過渡新領導班子。

黃循財表示，政治領導從來不是一個人的事，團隊必須得到人民授權，絕不視之為理所當然。他強調新加坡面臨許多挑戰，將會組成強大而齊心的團隊，致力為新加坡及民眾服務，才能克服所有難關。

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李顯龍周四（14日）傍晚於Facebook宣布，財長黃循財被選為人民行動黨第四代團隊領袖，直言自己對黃循財充滿信心，他與團隊將繼續為新加坡及新加坡人交出最好表現。

黃循財則對有關任命感到光榮，稱自己將會肩負責任，爭取每一位新加坡公民的信任及支持。

現年49歲的黃循財2011年加入政壇，原本出任教育部長及財政部第二部長，為李顯龍內閣最年輕的閣員，去年接替因健康理由呈辭的王瑞杰成為財長。由於新加坡財長向來被視為接任總理的熱門，加上應對新冠疫情有功，黃循財早被視為下任總理的黑馬。

黃循財為去年協調對抗新冠疫情的總指揮之一，但初期的決策失誤，幾乎讓新加坡失守。惟黃循財、由衛生部長轉任貿工部長的顏金勇，以及新任生部長王乙康組成的抗疫領導團隊，去年中及時調整策略，放棄清零政策，成為全球首批宣布與病毒共存抗疫方針的國家，令新加坡被稱許為抗疫表現最佳的國家之一，也帶動他個人聲望急升。

其他第四代領導團隊成員，還包括王乙康、教育部長陳振聲及國家發展部長李智陞3人。

責任編輯：嚴智勇