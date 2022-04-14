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新加坡財長黃循財 下任總理大熱門

環球政治 20:21 2022/04/14

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新加坡總理李顯龍宣布，財長黃循財（Lawrence Wong）被選為人民行動黨第四代團隊領袖，外間認為此舉預示黃循財將會成為下任總理，接替年屆70高齡的李顯龍。

現年49歲的黃循財2011年加入政壇，原本出任教育部長及財政部第二部長，為李顯龍內閣最年輕的閣員，去年接替因健康理由呈辭的王瑞杰成為財長。由於新加坡財長向來被視為接任總理的熱門，加上應對新冠疫情有功，黃循財早被視為下任總理的黑馬。

李顯龍周四傍晚於Facebook宣布有關消息，直言自己對黃循財充滿信心，他與團隊將繼續為新加坡及新加坡人交出最好表現。黃循財則對有關任命感到光榮，稱自己將會肩負責任，爭取每一位新加坡公民的信任及支持。

黃循財為去年協調對抗新冠疫情的總指揮之一，但初期的決策失誤，幾乎讓新加坡失守。惟黃循財、由衛生部長轉任貿工部長的顏金勇，以及新任生部長王乙康組成的抗疫領導團隊，去年中及時調整策略，放棄清零政策，成為全球首批宣布與病毒共存抗疫方針的國家，令新加坡被稱許為抗疫表現最佳的國家之一，也帶動他個人聲望急升。

其他第四代領導團隊成員，還包括王乙康、教育部長陳振聲及國家發展部長李智陞3人。

責任編輯：嚴智勇

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人事調動 新加坡 李顯龍 任命

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