【阿里巴巴 9988】 中紀委據報直接調查螞蟻集團 或涉周江勇案 阿里巴巴一度急挫近5%

外媒引述知情人士透露，中共中央紀律檢查委員會等機構參與了近期對螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來的調查，更指是對前杭州市委書記周江勇腐敗案調查的一部分。消息拖累阿里巴巴（09988）一度急挫近5%，低見93.85元，收報95.5元，跌3%，成交額50億元，為今日（14日）表現最差藍籌股。

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報道指，檢察機關日前起訴周江勇收受巨額賄賂，但通報中未有提及任何公司，螞蟻集團和馬雲亦未遭到指控。知情人士透露，中紀委正試圖釐清理清螞蟻集團的影響力，包括其與銀行和國有企業業務往來的具體程度，並指雖然國有銀行和企業已經提交有關它們在螞蟻集團的風險敞口的報告，但決策部門尚未作出進一步決定，目前尚不清楚該調查是否仍在進行中。

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記者：郭秀慧