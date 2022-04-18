【NFT】LINE推4萬款日本限定NFT　熱門卡通Usagyuuun小突兔影片都有份

▲ 日本通訊軟件LINE的子公司加密資產和區塊鏈業務運營商 LVC Corporation（LVC）早前宣布在LINE NFT市場上，推出針對日本市場的NFT產品。（官網圖片）

NFT（非同質化代幣）成元宇宙熱門產品，各大國際企業也紛紛加入，推出自家NFT產品。日本通訊軟件LINE的子公司加密資產和區塊鏈業務運營商 LVC Corporation（LVC）早前宣布在LINE NFT市場上，推出針對日本市場的NFT產品，當中包括喜劇演員、人氣角色和運動員的影片，合共4萬款NFT產品。

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目前在LINE NFT所提供約4萬款的NFT產品當中，包括專為日本喜劇演員Yoshimoto Kogyo製作的NFT搞笑表演影片「Yoshimoto劇院」和慶祝動畫機動警察推出30周年的立體模型藝術Patlabor。

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除了上述類型之外，還有紀念日本體操運動員內村晃平退役的NFT，以及日本漫畫家Yashiro Azuki的原創NFT。

LINE表示，是次NFT產品將只限在日本發售，買家可透過LINE的電子錢包LINE Bitmax購買和交易NFT。

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責任編輯：文睿

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