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【NFT】LINE推4萬款日本限定NFT　熱門卡通Usagyuuun小突兔影片都有份

12:00 2022/04/18

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日本通訊軟件LINE的子公司加密資產和區塊鏈業務運營商 LVC Corporation（LVC）早前宣布在LINE NFT市場上，推出針對日本市場的NFT產品。（官網圖片）

NFT（非同質化代幣）成元宇宙熱門產品，各大國際企業也紛紛加入，推出自家NFT產品。日本通訊軟件LINE的子公司加密資產和區塊鏈業務運營商 LVC Corporation（LVC）早前宣布在LINE NFT市場上，推出針對日本市場的NFT產品，當中包括喜劇演員、人氣角色和運動員的影片，合共4萬款NFT產品。

【NFT】日本歌舞伎進軍NFT市場　創新形式呈文化資產

目前在LINE NFT所提供約4萬款的NFT產品當中，包括專為日本喜劇演員Yoshimoto Kogyo製作的NFT搞笑表演影片「Yoshimoto劇院」和慶祝動畫機動警察推出30周年的立體模型藝術Patlabor。

    點擊圖片放大
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    +4

除了上述類型之外，還有紀念日本體操運動員內村晃平退役的NFT，以及日本漫畫家Yashiro Azuki的原創NFT。

LINE表示，是次NFT產品將只限在日本發售，買家可透過LINE的電子錢包LINE Bitmax購買和交易NFT。

【元宇宙】Mastercard申請元宇宙商標　可使用虛擬信用卡交易

【機迷熱話】SEGA「Super Game」發展藍圖　盼闖雲端遊戲及NFT領域

責任編輯：文睿

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