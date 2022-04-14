【第五波疫情】多間銀行因應疫情受控 分行19日起正常營業

香港第五波疫情受控，滙豐、中銀香港、恒生、渣打等多間銀行公布，復活節假期後，即由下周二（19日）起，大部分分行恢復正常營業。滙豐指，大部分零售分行及所有滙豐中小企中心將會恢復正常運作及服務時間，周一至周五提早至早上9時營業，周六也會重啟營業。

滙豐指，零售分行逢星期一至五上午9時至下午4時30分或5時提供服務，星期六則營業至下午1時。滙豐中小企中心營業時間為星期一至五上午9時至下午5時30分。滙豐表示，會繼續在處所實施體溫檢測及要求訪客戴上口罩，分行也會按需要向客戶派籌以管理人流，該行會繼續監察情況，並適時調整營運安排。

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中銀方面，4月19日起，全港各區分行將恢復正常服務，營業時間為星期一至星期五上午9時至下午5時，星期六上午9時至下午1時。不過，香港國際機場分行及機場暢達路分行將繼續暫停營業至另行通知。

恒生銀行亦由4月19日起，早前疫情而暫停服務的3間地面分行、 5間大學分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行將恢復營業。服務時間亦會作出調整，星期一至五為上午9時至下午4時30分，並重啟分行星期六營業，星期六營業時間為上午9時至中午12時。

渣打指，4月19日起，全線分行營業時間將回復正常，星期一至五上午9時正至下午5時正，星期六則是上午9時正至下午1時正。流動分行星期一至五營業時間上午9時正至下午4時正，星期六休息。企業特快中心星期一至五營業時間為上午9時至下午5時30分，星期六休息。

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責任編輯：龍紀瑩