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【Mirror姜濤】賀「姜濤誕」限定店　將登陸The ONE、 皇室堡

商業 20:25 2022/04/14

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「姜濤月」慈善限定店分別位於址尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡，將於4月22日揭幕。

本港男團成員姜濤的粉絲「姜糖」兼濤香港後援會，今年繼續在4月「姜濤月」為姜濤策劃生日應援活動，是次更首度選址尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡，設立慈善期間限定店以及打卡點！各位有興趣前往打卡的「姜糖」，可由4月22日至5月22日期間前往上述兩間「姜濤月」慈善期間限定店。

姜濤香港後援會指，在兩間「姜濤月」慈善限定店內選購精品，所得收入扣除成本後會全數捐往不同慈善機構。

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而有關的期間限定DIY精品，在尖沙咀The ONE店將包括5款「ONLLY CASE」手機殼及慈善D.I.Y.限定店特別版及於指定日子現場印製的限量版攬攬咕𠱸、手提電腦保護套及布袋。

至於銅鑼灣皇室堡，則包括5款「ONLLY CASE」手機殼及慈善限定店特別版及於指定日子推出的精品，如充電器、杯、眼罩等。該後援會表示，兩間限定店的義賣精品每日數量有限，詳情須留意容後公布。

「姜濤月」尖沙咀The ONE慈善限定店打卡位：

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「姜濤月」銅鑼灣皇室堡慈善限定店打卡位：

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在貼近銅鑼灣皇室堡的慈善限定店更有《Master Class》姜「圖」，讓各位可透過不同角度，在鏡框中見到不同形象的姜濤，呼應其《鏡中鏡》歌詞。

【復活節好去處】一田設手作市集　集合多個本地小店品牌

責任編輯：張寶燕

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