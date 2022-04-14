▲ 【國泰危機】國泰航空3月客運力按年增65%惟僅及疫情前不足2% 貨運運力已自1月低位恢復逾40%

國泰航空 （00293） 公布，由於全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，就客運業務而言，3 月份的經營環境依然非常嚴峻，月內的客運運力仍處於低位，相比疫情前的水平不足2%。

禁飛令解禁後首班國泰客機接載264名乘客

林紹波指，樂見禁飛令限制已於4月解除，解禁後首班國泰客機於3月31日由倫敦啟程，接載264名乘客於翌日抵港，但3月份需下調前往中國內地，尤其是上海的客運運力，以配合當地收緊的防疫措施。

「現行的旅遊及運作限制依然嚴格，我們僅只能輕微增加客運運力，但國泰航空會竭力增加航班，以配合顧客對機位的需求。」

國泰航空3月份載客3.0628萬人次，按年增加65.2%，但仍較疫情前（2019年3月）跌99%。收入乘客千米數按年上升44.9%，但與2019年3月相比則減少99%。乘客運載率增加24.3個百分點至45.6%。今年首季國泰航空載客人次較去年同期增加23.5%，但運力下跌66.1%， 而收入乘客千米數則上升 1.2%。

貨運只達疫情前水平的29%

貨運方面，國泰航空3月份運載9.7166萬公噸貨物，按年增加16.6%，但與2019年3月相比減少47.5%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌28.4%，與2019年3月相比減少 65.6%。運載率下跌4.9個百分點至81.5%。今年首三個月，載貨量較去年同期下跌13.8%，運力減少49.2%，而貨物收入噸千米數則下跌 50.3%。

4月中重啟的法蘭克福貨機航班

林紹波指，長途航線的運力續受現行機組人員檢疫措施所限，但樂於能夠恢復亞特蘭大、休士頓及邁阿密的航線。雖然削減了長途航班，但調動機隊及機組人員運作更多亞洲區內航班，特別是需求相對強勁的東北亞及南亞地區。整體而言，我們的貨運運力較1月份的最低位恢復逾40%，但亦只達疫情前水平的29%。

林紹波預期，4月份貨運運力續受現行運作限制影響，將與3月份相若，但國泰航空會積極增加長途貨運航班的運力，將有限度恢復前往歐洲的貨機航班，包括於4月中重投服務的法蘭克福貨機航班。

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