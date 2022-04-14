▲ 【零售綠債】政府重啟零售綠債認購 認購期由4月26日至5月6日 息率不少於2.5厘

政府今宣布重啟政府綠色零售債券的認購安排，該批債券早前因應疫情而延期發行。債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不少於2.5厘。綠色零售債券的認購期由4月26日早上9時開始，至5月6日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。

綠色零售債券將於5月18日發行，並於下一營業日（5月19日）在香港聯合交易所上市，並可在二手市場進行買賣。

零售綠債視乎市場情況 考慮再提高至最多200億元

今次綠色零售債券的目標發行額是150億元，當局可視乎市場情況考慮將其再提高至最多200億元。發行綠債所得的資金會按照政府《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。政府會每年就募集資金的分配情況和綠色項目的預期環境效益提供資訊。

財政司司長陳茂波表示，鑑於第五波疫情已逐步改善，重啟首批綠色零售債券的認購安排，並將上個財政年度和今個財政年度的額度合併處理，以減省發行成本及行政工作，考慮到市場利率上升，決定把這批綠色零售債券的最低息率上調，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。

政府籲網上或電話銷售渠道認購綠債

政府發言人表示，為方便市民認購零售綠色債券並提供更多的認購渠道選擇，今次發行保留了過往政府零售債券採用的多種渠道。然而，政府呼籲市民盡可能通過網上或電話銷售渠道認購零售綠債，既響應環保，減少用紙，也可以減少社交接觸。

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