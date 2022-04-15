【復活節2022】今起4日復活節連假　零售商戶料人流大增5成

▲ 市民今起迎來一連4日的復活節假期，有商戶負責人預計，近日門市的人流可升約4至5成。（資料圖片）

市民今（15日）起迎來一連4日的復活節假期，零售商料配合消費券可進一步刺激市道。有商戶負責人預計，近日門市的人流可升約4至5成。

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廚電專門店BBE助理營運經理梁啟康預計，復活節門市人流可升約4至5成，4月整體生意額可有2至3成升幅，近日冷氣機的銷售不俗。

梁指出，近期的家庭客明顯增多，且臨近夏天，冷氣機的銷售上升，預計復活節會有更多家庭顧客合併消費券購買大型家電。

「夾糖」最受歡迎

糖果店「糖街」負責人歐小姐則預計，復活節門市人流可升約1成。近日的生意額及人均消費已因消費券增約2成，料熱潮可持續至復活節。她指出：「雖然有4日假期，但消費券才是最大的推動力令市民外出購物」。

復活節下除了朱古力外，該店最受歡迎的是「夾糖」。另外，她認為日後晚市恢復堂食後可令生意額增加2成或以上，「近期商場8點後基本已沒有人流，所以防寬措施後情況會好很多」。

寵物主人替動物慶祝復活節

除了一般的零售消費，亦有寵物主人替家中動物慶祝復活節。寵物蛋糕品牌PAWSitive陳小姐反映，復活節團購生意額可比平日升2成，以復活兔及復活蛋造型最受歡迎，顧客的年齡層在25至50歲，人均消費約為400元。

她反映，該企3月情況比較差，猜測與第五波疫情有關，大量寵物主人因確診取消定單，或擔心交收蛋糕時確診，生意額因此下跌。

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記者：李智美