【Omicron】紐約現新亞變種 傳播力較BA.2高27%

美國紐約州衛生部門宣布，該州發現兩款Omicron新亞變種BA.2.12和BA.2.12.1，估計其傳播力較BA.2多達27%。當局認為上述新亞變種或帶動紐約州近期確診上升，該州過去一日新增超過6,000多宗確診。

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紐約州衛生部門指，BA.2.12和BA.2.12.1屬於BA.2亞變種。BA.2本身的傳播能力已較Omicron變種高30%，而這兩款新變種的傳播能力更高BA.2約23%至27%。

美媒指按照該州的數據，BA.2.12和BA.2.12.1或為目前發現最強傳播力的新冠毒株。

BA.2.12和BA.2.12.1上月於紐約中部的患病率升至超過70%，本月的患病率更已經超過90%。衛生部指兩種亞變種患病率與確診數字升幅相近，認為新亞變種可能導致近期確診數字上升。

紐約州上月首周周末時的7日平均每日新增確診遠低於2,000宗，但目前已經升至超過5,000宗的水平。州政府數據顯示，該州周三（13日）新增超過6,500宗確診。

而BA.2亦在美國全國範圍廣泛傳播，在截至本月9日的一周內佔所有新測序樣本的86%。而BA.2更佔紐約州、新澤西州及康涅狄格州超過90%的新測序樣本。

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責任編輯：鄭錦玲