【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 股市 18:51 2022/04/14 分享： 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ 梁耀康：海爾智家（06690） 按此→ 孫運喜：馬鞍山鋼鐵（00323） 按此→ 孫運喜：保利協鑫（03800） 按此→ 梁耀康：領展（00823） 皇牌節目足本版↓ *晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局 即睇《ET財智Talk》* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 2022/03/31 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 2022/03/30 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 2022/03/29 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988） 2022/03/28 【潛力股精選】梁耀康：中國銀行（03988） 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2022/03/25 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 18:30 2022/03/31 【潛力股精選】梁耀康：中國建築（03311） 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 18:40 2022/03/30 【潛力股精選】孫運喜：中國財險（02328） 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 19:13 2022/03/29 【潛力股精選】孫運喜：交通銀行（03328） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690） 今日 【潛力股精選】梁耀康：海爾智家（06690） 【潛力股精選】孫運喜：馬鞍山鋼鐵（00323） 2022/04/13 【潛力股精選】孫運喜：馬鞍山鋼鐵（00323） 【潛力股精選】孫運喜：保利協鑫（03800） 2022/04/12 【潛力股精選】孫運喜：保利協鑫（03800） 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 2022/04/11 【潛力股精選】梁耀康：領展（00823） 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 2022/04/08 【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 美國 恒生指數 收息股 目標價 買入價 市場交易 宏觀市場 市場動向 個股分析 宏觀分析