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【Twitter】馬斯克擬3000億港元敵意收購Twitter、每股提購價54.2美元　馬斯克現金或不足Tesla跌逾3%

股市 22:55 2022/04/14

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【Twitter】馬斯克擬3000億港元敵意收購Twitter、每股提購價54.2美元

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）入股Twitter（美：TWTR）後風波不斷，馬斯克最新提交文件，向Twitter提出無約束力的收購提議，擬以每股54.20美元的現金全面收購Twitter。以Twitter總股數8億股，馬斯克提購價相當於Twitter市值433.6億美元，即使扣除其9.2%或劇7300萬股股權，馬斯克全購方案依然涉資394億美元，折合3,090億港元。

馬斯克公布後，Twitter盤前即升12%，早段則維持約2％升幅。Tesla早段則跌超過3%。

馬斯克表示，「Twitter潛力非凡，我會解鎖它（Twitter has extraordinary potential. I will unlock it ）」，而每股54.20美元現金的報價是最優也是最終報價，如果Twitter股東不接受提議，需要重新考慮立場。

馬斯克已聘請摩根士丹利擔任財務顧問。

Elon Musk身家逾2500億美元　現金或不足應付全購Twitter

以彭博億萬富豪指數最新數據，馬斯克財富約2593億美元，當中1765億美元為Tesla持股、563億美元為Tesla期權、403億美元為SpaceX股權、34億美元為Twitter股權。彭博數據估算中，馬斯克只有30億美元現金和其他資產。

馬斯克去年循減持Tesla 股票套現160億美元，但與最新全購Twitter所需資金仍有缺口，意味他要動用其他資源才能滿足全購方案所涉資金。

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