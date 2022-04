【Twitter】馬斯克擬3000億港元敵意收購Twitter、每股提購價54.2美元　惟大股東沙特王子指其作價太低而拒絕提議（第二版）

▲ 【Twitter】Twitter大股東沙特王子指馬斯克作價太低而拒絕收購提議

Tesla(美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)入股Twitter(美:TWTR)後風波不斷,馬斯克最新提交文件,向Twitter提出無約束力的收購提議,擬以每股54.20美元的現金全面收購Twitter。不過,沙地阿拉伯王子瓦利德(Al Waleed bin Talal),表示拒絕馬斯克的收購作價提議,認為他低估Twitter價值。

Twitter大股東沙特王子自2015年以來持有Twitter的5.2%股份,他在Twitter推文中表示:「考慮到Twitter的增長前景,我認為馬斯克的54.2美元收購價提議並未接近Twitter的內在價值。作為Twitter的最大且長線股東之一,我和我的投資公司Kingdom Holding Company (KHC)拒絕這一提議。」

消息公布後,Twitter股價高開低走,最初開市由升約5%至最後倒跌1.7%,而盤後卻反彈3.5%,收報46.66美元。Tesla則收報跌3.7%,報985美元。

Elon Musk身家逾2500億美元 現金或不足應付全購Twitter

就馬斯克收購Twitter提議,他表示,「Twitter潛力非凡,我會解鎖它(Twitter has extraordinary potential. I will unlock it )」,而每股54.20美元現金的報價是最優也是最終報價,如果Twitter股東不接受提議,需要重新考慮立場。

以Twitter總股數8億股,馬斯克提購價相當於Twitter市值433.6億美元,即使扣除其9.2%或劇7300萬股股權,馬斯克全購方案依然涉資394億美元,折合3,090億港元。馬斯克已聘請摩根士丹利擔任財務顧問。

以彭博億萬富豪指數最新數據,馬斯克財富約2593億美元,當中1765億美元為Tesla持股、563億美元為Tesla期權、403億美元為SpaceX股權、34億美元為Twitter股權。彭博數據估算中,馬斯克只有30億美元現金和其他資產。

馬斯克去年循減持Tesla 股票套現160億美元,但與最新全購Twitter所需資金仍有缺口,意味他要動用其他資源才能滿足全購方案所涉資金。

