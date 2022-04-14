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【iPhone拍攝】iPhone微距拍攝賽得獎作品出爐　海玻璃、朱槿花微距影像係點樣？

科技 19:50 2022/04/14

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蘋果在推出iPhone 13 Pro系列時，以配備iPhone中最先進的攝像頭系統，支援微距拍攝照片為賣點。蘋果在年初舉行「Shot on iPhone Challenge」，邀請用家透過微距拍攝捕捉各種微小細節。是次挑戰賽的10 名獲獎者終在昨日（13日）被公布，其作品亦一同在各平台中發布。

【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥　終需付費才可享用功能

是次的Shot on iPhone Challenge在今年1月25日由蘋果發起，供iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max 用户參與。蘋果表示，決賽入圍者來自中國、匈牙利、印度、意大利、西班牙、泰國和美國，而10名獲獎者更是突顯出iPhone攝影的全球多元化。獲獎圖片將發布在 apple.com、Apple 的 Instagram，以及部分城市的廣告牌上。
 
結果公布不久，蘋果iPhone營銷副總裁便接受了國外YouTuber兼攝影師Tyler Stalman的訪問。在Stalman的影片中，亦有請來幾位獲勝者，分享他們使用微距拍攝技術的細節以，以及他們如何捕捉到獲獎圖像等。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

Kainn Drance受訪時指，微距攝影長期以來都是專業人士會使用到的主要技術，但奈可以往一般都需要依靠特殊的攝影設備，現時iPhone對於新舊攝影師而言，則更容易使用。

她續指，蘋果高度重視iPhone攝影的質素，包括如何平衡有關技術工程與最終成品所展現的效果。比起呈現一張圖像，「更是用一張照片留住你想要保留的記憶」。

【iOS App】Google推出「Switch To Android」　iPhone資料快速轉移至Android機

【蘋果動向】蘋果擬為Apple Watch 8添加體溫感應　協助用戶計畫生育

責任編輯：殷凱怡

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

 

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