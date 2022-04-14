【社交平台】Elon Musk提出以433億美元全購Twitter　要求轉為私營企業

在特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）拒絕加入社交媒體公司Twitter（TWTR）董事會的幾天後，Elon Musk提出以約433億美元收購Twitter所有股份，並稱會將其轉為一間私營企業。

據周四披露的一份監管文件顯示，Elon Musk提出以每股54.20美元購買Twitter所有股份，是該公司4月1日的收盤價的溢價38%，當天是公布Elon Musk持有該公司超過9%股份之前的最後一個交易日。以Twitter總股數約8億股計算，料提購價為約433億美元。

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Elon Musk在一封給Twitter董事長Bret Taylor信中稱，他投資Twitter是因為相信其有潛力成為一個給予全球言論自由的平台，他相信言論自由對於民主國家的社會來說是極為重要的事。但在他買入Twitter股份後，他意識到該公司不會蓬勃發展，當前的服務形式亦難以滿足社會需求，Twitter需要轉為一家私營公司。他又稱，「這報價是我給出最好也是最終報價，如果不被接受，我將會重新考慮作為股東的地位。」

Twitter股價在周三（13日）收報每股45.85美元，周四盤前交易中漲近11%。

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責任編輯：黃苑筠