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【通脹壓力】疫情減退但物價上升　美國人重回超市格價

商業 18:42 2022/04/14

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全球面臨通脹挑戰，美國3月份網上雜貨銷售額下跌，民眾傾向到超市格價購物應對通脹。（法新社圖片）

疫情漸穩，但全球面臨通脹的挑戰。香港統計處早前公布2月基本通脹率為1.6%，創逾1年半新高，主要是新鮮蔬菜價格該期內上升。不過，美國人民面對的通脹壓力就更大。美國政府數據反映3月消費者價格指數上漲 1.2%，同比上漲8.5%現40年來新高。過去12個月雜貨價格亦上漲10%，是自1981年以來最大漲幅。

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美國人外出用餐價格亦比去年增長6.9%，是自1981年12月以來最大的12個月增長。反映疫情放緩後，美國人開始回復外出，飲食開支有明顯增加。惟面對物價上漲，美國人開始考慮回到超市商店購物和格價。

根據電商分析機構Mercatus和Brick Meets Click進行的最新雜貨購物調查，3月份美國網上雜貨銷售額僅87億美元(約682億港元)，與2020年3月創下的93億美元(約729億港元)銷售額出現逆轉同比下降6%。

當中直送到戶方式銷售額跌幅最大，與去年同期相比下跌逾30%，從21億美元(約165億港元)降至14億美元(約110億港元)。近日發表的調查顯示，每月活躍用戶的訂單數量減少13%，而平均訂單價值下降23%。不過仍有多數消費者依賴供應商的專人集貨發送服務。3月份交付銷售額同比增長20%，從去年同期29億美元(約227億港元)增至35億美元(約274億港元)。

另一份Mercatus去年發布調查顯示，預期今年網上雜貨銷售額僅1.124萬億美元(約8.813萬億港元)，佔雜貨銷售額總體11%左右，預計2026年上升至1.285萬億美元(約10萬億港元)佔總銷售額20.5%。不過使用集貨發送服務需要送貨費及速遞員小費，部份貨品格價不一定比較便宜，令實際網購成本增加。在物價上漲環境中，美國人會更多考慮節省開支，重新審視自行駕車外出大量採購的成本，與網購花費作比較。

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責任編輯：王浩賢

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