新世界「愛互送」平台捐10萬快測包　減輕基層學生負擔

為協助基層市民抗疫，新世界（00017）推出香港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，並與多家非牟利機構合作。平台推廣僅一個月，已籌募及配對逾4,000萬元善款及物資，逾10萬戶基層家庭受惠。及至近期，平台計劃捐出10萬盒快速抗原檢測包予學校，減輕基層學童復課之負擔。

發言人指，由於全港學校復課在即，學生須先自行檢測才可回校，「愛互送」平台將捐贈10萬盒快速抗原檢測包予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會及香港特殊學校議會，並透過香港津貼中學議會協助統籌及派發予有需要家庭。

此外，Lenovo香港、香港電訊及 Microsoft香港贊助或捐出電腦、數據卡及網上課程，組成「寓教於樂」的學習套裝，協助基層學童網上學習。

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新世界發展行政總裁鄭志剛說，「愛互送」平台一直留意疫情變化，適時合社會力量，籌集並善用抗疫物資，希望今次捐贈的檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供貼心及適切的援助。

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發言人指，鑑於社會各界反應熱烈，普遍基層對物資的需求亦有所變化，將在本月內進入第二階段，邀請更多非牟利機構參與之餘，亦會加入更多物資種類，希望能有效回應社會的需求，詳情將盡快公布。

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