英送部分難民去盧旺達 等審理庇護資格

不少難民為求更好生活，偷渡英吉利海峽前往英國，使英法兩國非常困擾。英國媒體報道，預料英國政府將與東非國家盧旺達簽訂協議，將前往英國尋求庇護的難民送至當地，解決海峽乘船偷渡問題。英國首相約翰遜表示，當局需要採取必要行動，打擊人口走私者。英國政府預料，計畫初期成本約1.2億英鎊（約12.4億港元），強調只會派遣成年男性到盧旺達。

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外界預料，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）將在外訪盧旺達（Rwanda）期間，和對方簽署移民及經濟發展夥伴關係，屆時當局會披露更多細節。威爾斯事務大臣夏世民（Simon Hart）證實，當局只會將及成年男性送往盧旺達。對於兒童及婦女情況時，他回應指原則上不會。

夏世民強調，難民及尋求庇護人士屆時所獲安排將與目前在英國的狀況差不多，照顧及維護難民的權益。雖然夏世民承認，盧旺達曾侵犯人權，但強調政策將會非常人道。他指，外界不能忽視盧旺達在移民方面的聲譽，以及經濟上取得的驚人進步。夏世民預料，計畫初期成本為1.2億英鎊。

約翰遜（Boris Johnson）透露，穿越海峽抵達英國人數或在數周內達至每日1,000人，周三（13日）時已有約600人抵達。約翰遜表示，明白該批人士都希望尋求更高的生活，但指他們的希望卻被卑鄙的人口走私販利用。他批評，人口走私販將海峽變成墓地，不少人在路途中死亡。約翰遜表示，當局幫助他人的能力有限。

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外界預料，就像英國脫歐以收回對合法移民的控制權一般，英國當局亦在收回對非法移民的控制，並制定在英國尋求庇護的長期計畫。

目前尚未清楚，政府認為用非法手段抵達英國人士，同樣規定是否適用。英國難民委員會（Refugee Council）警告，政策不但無助解決問題，而且還會導致更多的人承受痛苦及混亂，並批評措施將耗資14億英鎊（約114億港元）。工黨議員顧綺慧（Yvette Cooper）亦批評，計畫不但不可行及不道德，更是敲詐勒索。

英國媒體報道指，阿森松島（Ascension Island）、阿爾巴尼亞（Albania）以及直布羅陀（Gibraltar）此前已拒絕計畫。

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責任編輯：李俊儀