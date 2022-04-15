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英送男性偷渡客去盧旺達 聯合國關注（第二版）

環球社會熱點 12:56 2022/04/15

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英國政府擬與相隔6,400公里的東非國家盧旺達簽訂協議，將由法國前往英國尋求庇護的難民送至當地，解決英倫海峽的偷渡問題。英國政府預料，計畫初期成本約1.2億英鎊（約12.4億港元），為期5年，強調只會將成年男性送到盧旺達。

（第二版更新聯合國回應）

英國3月通脹率達7%創30年新高 俄烏戰爭影響浮現 【下一頁】

有關計劃卻受到英國政界及關注組織猛烈批評，指做法可恥、殘忍、不人道、不可行及浪費公帑。聯合國人權事務高級專員辦事處亦稱，已向英國當局直接表達關注。 

英國難民委員會（Refugee Council）警告，政策不但無助解決問題，還會導致更多的人承受痛苦及混亂，並批評措施將耗資14億英鎊（約114億港元）。工黨議員顧綺慧（Yvette Cooper）亦批評，計畫不但不可行及不道德，更是敲詐勒索。

外界預料，英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）將在外訪盧旺達（Rwanda）期間，和對方簽署移民及經濟發展夥伴關係，屆時當局會披露更多細節。

英國2月GDP僅增0.1%遜市場預期 憂次季經濟萎縮 【下一頁】

威爾斯事務大臣夏世民（Simon Hart）證實，當局只會將成年男性送往盧旺達，強調難民及尋求庇護人士屆時所獲安排，將與目前在英國的狀況差不多。對於兒童及婦女情況時，他回應指原則上不會。

約翰遜（Boris Johnson）透露，穿越英倫海峽抵達英國人數或在數周內達至每日1,000人，周三（13日）時已有約600人抵達約，直言當局幫助他人的能力有限。約翰遜批評，人口走私販子將海峽變成墓地，不少人在路途中死亡。

英國媒體報道，阿森松島（Ascension Island）、阿爾巴尼亞（Albania）及直布羅陀（Gibraltar）此前已拒絕計畫。

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責任編輯：李俊儀

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